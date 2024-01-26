陳玉珍怕「他」選立委！李桂平卸金門家扶主任 洪依帆接棒

金門家扶中心原主任李桂平在金門九年，臨行前向全體同仁、志工表達感謝。（記者吳正庭攝）

2024/01/26 22:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門家扶中心今天舉行原、新任主任交接，新任主任洪依帆是金門家扶成立57年來首位土生土長的金門子弟；她說，將秉持家扶「哪裡有需要？家扶就在哪裡」的精神，整合各方資源，服務在地化，攜手同仁邁向新的里程碑。

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所（以下稱金門家扶中心）原、新任主任交接，由家扶基金會行政處處長林揚崇監交，立委陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門縣政府社會處處長黃雅芬等人均出席，金門家扶扶幼委員會主委楊肅謙率副主委許燕輝、黃聿標、陳媽愛、委員李淑賢等共同見證。

9年前，遠從家扶蒙古分事務所調至金門服務的李桂平，在扶幼委員會前、現任主任李根遠、楊肅謙支持下，廣結善緣，積極耕耘，建立豐富的人脈，立委陳玉珍致詞時也推崇李桂平「風評很好」，還幽默的說「很怕你出來選立委」、「幸好你調走了」台下一陣笑聲。

李桂平任內最大的任務是完成金門家扶「扶幼館」的籌設，讓這座於砲火中成長，成立逾半紀的金門家扶中心有屬於自己的新家；籌建期間遇到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，民間捐款意願大幅衰退，讓新館的募款工作幾乎無以為繼。

李桂平為讓各界知道家扶需錢孔急，只要有善心人士、社團捐款，他就勤寫新聞稿，透過媒體的力量，讓更多人看見社會的正能量；這棟包括購地在內，總經費近9000萬元的「扶幼館」終於在2021年10月15日由副總統賴清德揭牌啟用。

李桂平開玩笑的說，其實「是千百個不願意離開金門」，但家扶人就是「哪裡有需要？人就在哪裡」，接下來將轉任北台南家扶中心主任；他說，在金門有「增產報國」，2年前在金門喜獲麟兒的那1刻，就讓兒子成為金門家扶中心的助養人。

洪依帆畢業於朝陽科技大學社會工作系，是烈嶼鄉人；她說，2009年就在金門家扶中心實習，後來知道家扶徵才決定返鄉服務，從一線基層社工做起，歷任社工、資深社工師、社工督導等職務，在社工專業與行政管理都有豐富的經驗。

兒童暨家庭扶助基金會行政處處長林揚崇（中）主持原主任李桂平（左）、新主任洪依帆（右）監交儀式。 （記者吳正庭攝）

金門家扶原主任李桂平（左）臨行前，扶幼委員會主委楊肅謙（右）贈送背心，李桂平承諾「當金門家扶永遠的志工」。（記者吳正庭攝）

金門家扶原主任李桂平（右五）臨行前，家扶志工群合贈「情繫金門」紀念品。（記者吳正庭攝）

金門家扶中心原、新任主任交接，立委陳玉珍（前排左三）、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德（前排左一）、金門縣政府社會處處長黃雅芬（前排左二）等人均出席，金門家扶扶幼委員會主委楊肅謙（左四）率副主委許燕輝（二排左三）、黃聿標（前排右二）、陳媽愛（前排右一）等人共同見證。（記者吳正庭攝）

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