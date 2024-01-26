為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　金門縣

被狠撈2億元！金門詐騙手法前3名 投資交友、解除分期、假網拍

「假投資」是去年金門發生詐騙案件前三名最大宗的犯罪手法，警方籲請民眾務必小心防範，多利用「165」反詐騙專線尋求協助。（金門縣警察局提供）

「假投資」是去年金門發生詐騙案件前三名最大宗的犯罪手法，警方籲請民眾務必小心防範，多利用「165」反詐騙專線尋求協助。（金門縣警察局提供）

2024/01/26 22:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局統計，去年金門發生詐騙案件前3名犯罪手法依序是「假投資（交友）」、「解除分期付款」、「假網拍」，光是這3類犯罪手法，去年就狠括金門近2億元，籲請民眾務必小心防範，多利用「165」反詐騙專線尋求協助。

縣警局統計，2023年金門詐騙案件最大宗的犯罪手法是「假投資（交友）」，受騙件數101件，占詐欺案比例約30%，受騙金額1億餘元；其次是「解除分期付款」49件，占詐欺比例約15%，遭詐金額440萬餘元；第3名是「假網拍」，受騙件數48件，占詐欺比例約15%，被騙金額約400餘萬元。

縣警局表示，詐騙手法「假投資（交友）」的被害件數與財損已連續多年蟬聯金門縣詐騙手法之冠，去年也騙走金門人逾1億元的金額，不可不慎。

警方表示，以近期金門某鄉親遭「假投資」騙取畢生積蓄1案分析，詐騙集團常使用的手法，幾乎都是在網路交友軟體或社群平台的頭貼照片，使用帥哥或美女，且主動搭訕被害人，待雙方洽談一段時間，即慫恿加入來源不明的投資群組；接著由假冒投資老師和集團成員在群組誆稱有「投資內線」，並要求被害人下載由詐騙集團設立的假投資App進行詐騙。

警方指出，這種手法初期都有拿到金額，等被害人事後加碼，想領取或賺取費用時無法出金，才知道遇上詐騙。

警方呼籲，「假投資」手法不外乎宣稱投資標的「高獲利、低風險」，但高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」，宣稱「加LINE」即可進行投資必定是詐騙，民眾不可輕信來源不明的投資管道或網路連結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
急轉彎！金酒「預售酒」被罵翻 改3年後取酒再付款
2024/01/19 23:01

急轉彎！金酒「預售酒」被罵翻 改3年後取酒再付款
「中國好聲音」歌手周深搭訕？ 女鐵粉遭詐5萬報警
2023/10/20 17:21

「中國好聲音」歌手周深搭訕？ 女鐵粉遭詐5萬報警

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
小金門1週連3起詐騙 行員+警阻詐近300萬
2022/03/17 22:06

小金門1週連3起詐騙 行員+警阻詐近300萬
匯100美金就有10倍利潤？ 金門男輕信話術遭詐逾千萬
2021/08/26 23:01

匯100美金就有10倍利潤？ 金門男輕信話術遭詐逾千萬

新年掃除開運術 健康生活起步走！
金門縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播