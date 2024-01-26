被狠撈2億元！金門詐騙手法前3名 投資交友、解除分期、假網拍

「假投資」是去年金門發生詐騙案件前三名最大宗的犯罪手法，警方籲請民眾務必小心防範，多利用「165」反詐騙專線尋求協助。（金門縣警察局提供）

2024/01/26 22:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局統計，去年金門發生詐騙案件前3名犯罪手法依序是「假投資（交友）」、「解除分期付款」、「假網拍」，光是這3類犯罪手法，去年就狠括金門近2億元，籲請民眾務必小心防範，多利用「165」反詐騙專線尋求協助。

縣警局統計，2023年金門詐騙案件最大宗的犯罪手法是「假投資（交友）」，受騙件數101件，占詐欺案比例約30%，受騙金額1億餘元；其次是「解除分期付款」49件，占詐欺比例約15%，遭詐金額440萬餘元；第3名是「假網拍」，受騙件數48件，占詐欺比例約15%，被騙金額約400餘萬元。

縣警局表示，詐騙手法「假投資（交友）」的被害件數與財損已連續多年蟬聯金門縣詐騙手法之冠，去年也騙走金門人逾1億元的金額，不可不慎。

警方表示，以近期金門某鄉親遭「假投資」騙取畢生積蓄1案分析，詐騙集團常使用的手法，幾乎都是在網路交友軟體或社群平台的頭貼照片，使用帥哥或美女，且主動搭訕被害人，待雙方洽談一段時間，即慫恿加入來源不明的投資群組；接著由假冒投資老師和集團成員在群組誆稱有「投資內線」，並要求被害人下載由詐騙集團設立的假投資App進行詐騙。

警方指出，這種手法初期都有拿到金額，等被害人事後加碼，想領取或賺取費用時無法出金，才知道遇上詐騙。

警方呼籲，「假投資」手法不外乎宣稱投資標的「高獲利、低風險」，但高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」，宣稱「加LINE」即可進行投資必定是詐騙，民眾不可輕信來源不明的投資管道或網路連結。

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