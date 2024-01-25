不同季節不同酒度 金酒「瓏時」系列酒「磚紅厝」搶頭香

金門酒廠實業股份有限公司發表「瓏時」系列金門高粱酒，冬季首發「瓏時-磚紅厝」金門高粱酒供市場「搶頭香」。（記者吳正庭攝）

2024/01/25 21:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司今天發表「瓏時」系列金門高粱酒，瓶身融入金門四季文化及特色，除了冬季首發「瓏時-磚紅厝」金門高粱酒，接下來將依春、夏、秋時序陸續推出不同酒精度的「暖白霧」、「海洋藍」、「高粱金」金門高粱酒。

金酒公司董事長吳昆璋說，取名「瓏時」，「瓏」有金玉、精巧、光明之意；「時」為4個不同的時節，指的是金門島上4種不同季節下的獨特景緻。兩字合一，除了描繪金門獨一無二的季節更迭，也有寄語龍運當頭，金瑞迎門之意。

吳昆璋說，瓏時系列金酒都是0.6公升，酒精濃度十分接近，甚至到小數點以下，例如「瓏時-磚紅厝」58.8度、預計4月推出「瓏時-暖白霧」57.1度、7月推出「瓏時-海洋藍」55.2度、10月推出「瓏時-高粱金」59.9度。除了夏、秋兩季，每一季的酒度差不到2度。

吳昆璋說，4個不同的顏色及圖騰，蘊含4個不同的「瓏時」意涵，「紅」代表金門紅磚馬背古厝、「白」指金門霧起朦朧、「藍」象徵金門層層海浪、「金」為豐收金燦的高粱穗；收納專屬於金門的「瓏時」之美。

金酒公司總經理丁丞康說，能夠掌握不同酒精度數的特性，代表金酒的工藝超凡，現在有哪一家酒廠像金門酒廠一樣會有刻度的晉升？不同的酒、不同的調配，「在不同的酒精刻度下，綻放在舌蕾間跳躍」。

金門酒類商業同業公會理事許方誠說，4款酒、4種酒精度，各具不同風味，對於金酒公司因應市場作策略性的調整表示肯定。也有酒商表示，4種季節有不同的酒精度，也好像不同的「心情溫度」，有助試探市場風向。

金酒表示，首發的「磚紅厝」金門高粱酒，以經典瓶型烤以「磚紅厝」漆色，艷麗鮮明，溫暖喜氣，象徵遊子在隆冬時節返回家鄉，家家團圓，祥龍盤旋於閩南古厝之上。

金酒公司表示，「磚紅厝」金門高粱酒每瓶建議售價780元。

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金酒公司安排SHOW GIRL介紹瓏時系列「瓏時-海洋藍」（圖左一起）、「瓏時-磚紅厝」、「瓏時-暖白霧」、「瓏時-高粱金」。（記者吳正庭攝）

金酒公司董事長吳昆璋（左二）與總經理丁丞康（左一）、縣府財政處長陳國庭（左三）共同說明這次發表「瓏時」系列金門高粱酒，希望將產品與金門四季文化及特色融合。（記者吳正庭攝）

金門酒廠實業股份有限公司發表「瓏時」系列四款金門高粱酒，董事長吳昆璋（中）手拿的就是首發「瓏時-磚紅厝」金門高粱酒。（記者吳正庭攝）

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