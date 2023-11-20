金門立委登記搶頭香！陳玉珍提12政見爭支持

爭取連任的國民黨籍立委陳玉珍（坐者），由國民黨金門縣黨部主委吳興邦（左一）等支持者陪同，前往金門縣選委會辦理立委選舉登記作業。（記者吳正庭攝）

2023/11/20 21:50

〔記者吳正庭／金門報導〕2024總統、立委選舉今天開始受理登記，金門地區僅有國民黨籍立委陳玉珍完成登記作業；陳玉珍提出12項政見，呼籲鄉親繼續支持肯做事、願意做事、努力做事的「金門女兒」。對於「藍白合」，她說，君子重然諾，各政黨應放下小我，照當初的協議走。

爭取連任的陳玉珍，由母親及國民黨金門縣黨部主委吳興邦等支持者陪同，前往金門縣選委會完成立委登記作業。支持者沿路高喊「一馬當先」、「十全十美」，展現凝聚力。

陳玉珍說，4年來的鄉親服務案有1萬2740件，爭取中央對金門的補助超過125億元；在立法院問政時，有73％都在質詢金門相關事務；任內提出46個與金門發展相關法案，是歷任立委最多。

陳玉珍說，她擔任立委期間，時時以金門為念，讓台灣每個地方都能聽到金門的聲音，讓大家知道，金門雖是小地方、離島，但志氣比別人高，她也以「金門選出的民意代表是金門人的光榮」自許。她強調，每次在台灣政壇衝撞、努力，1個月坐幾十趟的飛機奔波，每次返鄉都受到鄉親很大的鼓勵、給她力量，因為這些支持，讓她必須為了金門往前衝。

陳玉珍受訪指出，選舉就像馬拉松，這20多年來在金門每個地方努力，不管爭取福利、服務，她相信鄉親智慧的判斷，一定知道誰才是真的一步一腳印在為鄉親做事？

陳玉珍說，這兩天往返台金，聽到不少鄉親的聲音，連坐飛機都有鄉親反映，「如果藍白沒有合，就不回來投票」。陳玉珍說，君子重然諾，期盼幾位政黨領導者照著15日簽訂的協議走，放下小我，藍白合作。

陳玉珍提出12大政見包括「新建馬山港」、「力促金廈通大橋」、「建腫瘤中心」、「推設立醫療特區」、「蓋金門榮家」、「老人長照床倍增」、「貨物零稅率」、「爭取離島基本法」、「爭還地於民」、「縮國家公園範圍」、「增觀光資源」、「護戰地史蹟保存」。

陳玉珍的登記團隊中有1位阿嬤級「助選員」，這名年近80歲的李姓長者，前年12月赴台探親，因公車緊急煞車導致右腳骨折、腰受傷，花了數10萬元醫療費；公車司機原打算花3萬元和解，家人爭取不得要領下獲陳玉珍伸出援手，終於讓阿嬤獲得合理的賠償，從此，阿嬤主動四處幫陳玉珍宣傳；今天早上兩人在美容院洗頭髮巧遇，同行前往登記。

陪同陳玉珍（左）前往金門縣選委會辦理登記作業的李姓阿嬤（中），侃侃而談過去曾受到陳玉珍幫忙經過。（記者吳正庭攝）

爭取連任的國民黨籍立委陳玉珍（前排左二），在支持者陪同下前往金門縣選委會辦理登記，高呼口號展現團結氣勢。（記者吳正庭攝）

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