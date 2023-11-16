柯文哲當副就不投票！民眾黨金門縣黨部主委 被抱怨電話嗆醒
〔記者吳正庭／金門報導〕藍白合讓金門民眾黨員氣氛一片低迷，民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將今天（16日）說，一早就有人打手機抱怨：「柯文哲如果當副的我不投票喔！」幾句不滿，把人還在睡夢中的吳嘉將「嗆醒」。吳嘉將除了極力安撫，仍懇請友人繼續支持民眾黨金門立委參選人尚文凱。
國民黨、民眾黨高層在「藍白合」取得共識，但金門的藍、白似乎沒有要「合」的意思；爭取連任的國民黨陳玉珍說，對選情抱持審慎樂觀的態度；民眾黨立委參選人尚文凱說，參選到底。
吳嘉將說，大家都準備那麼久，聽到藍白協商的初步結果，會有情緒上的反彈能夠理解，只是沒想到反彈聲浪還不小。他說，一大早就有5、6位支持者打手機來表達不滿，強調柯文哲如果只是當副手就投不下去。言談中，對於藍白協商結果，不太能接受。
吳嘉將說，黨中央發出金門立委參選到底的指令；他說，藍白協商後，金門的黨員士氣確實陷入一股低迷氣氛，但他也相信，這股氛圍也是轉機，可以凝聚這股力量重新出發，將所有能量集中支持民眾黨在金門推出的立委參選人尚文凱。
吳嘉將說，藍白協商的6點共識中，「民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」這點未來對民眾黨會有很大的發揮空間，他相信主席柯文哲的智慧。
尚文凱今天才由另一半歐陽儀雄陪同完成立委領表，她說，會按步就班做好選舉拜票等該做的工作，參選到底，其他沒有太多想法。
陳玉珍說，藍白達成初步共識，是很令人振奮的消息，相信至少會增加1000、2000名鄉親返金投票的意願，對於整個情勢的發展抱持正面的看法。
陳玉珍說，希望未來不論是哪個政黨當政？都應該釋出更大的包容性，才可以讓在野黨拿下總統寶座，也讓國會席次過半。