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柯文哲當副就不投票！民眾黨金門縣黨部主委 被抱怨電話嗆醒

民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將說，要將所有能量集中支持民眾黨在金門推出的立委參選人尚文凱。（記者吳正庭攝）

民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將說，要將所有能量集中支持民眾黨在金門推出的立委參選人尚文凱。（記者吳正庭攝）

2023/11/16 22:39

〔記者吳正庭／金門報導〕藍白合讓金門民眾黨員氣氛一片低迷，民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將今天（16日）說，一早就有人打手機抱怨：「柯文哲如果當副的我不投票喔！」幾句不滿，把人還在睡夢中的吳嘉將「嗆醒」。吳嘉將除了極力安撫，仍懇請友人繼續支持民眾黨金門立委參選人尚文凱。

國民黨、民眾黨高層在「藍白合」取得共識，但金門的藍、白似乎沒有要「合」的意思；爭取連任的國民黨陳玉珍說，對選情抱持審慎樂觀的態度；民眾黨立委參選人尚文凱說，參選到底。

吳嘉將說，大家都準備那麼久，聽到藍白協商的初步結果，會有情緒上的反彈能夠理解，只是沒想到反彈聲浪還不小。他說，一大早就有5、6位支持者打手機來表達不滿，強調柯文哲如果只是當副手就投不下去。言談中，對於藍白協商結果，不太能接受。

吳嘉將說，黨中央發出金門立委參選到底的指令；他說，藍白協商後，金門的黨員士氣確實陷入一股低迷氣氛，但他也相信，這股氛圍也是轉機，可以凝聚這股力量重新出發，將所有能量集中支持民眾黨在金門推出的立委參選人尚文凱。

吳嘉將說，藍白協商的6點共識中，「民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」這點未來對民眾黨會有很大的發揮空間，他相信主席柯文哲的智慧。

尚文凱今天才由另一半歐陽儀雄陪同完成立委領表，她說，會按步就班做好選舉拜票等該做的工作，參選到底，其他沒有太多想法。

陳玉珍說，藍白達成初步共識，是很令人振奮的消息，相信至少會增加1000、2000名鄉親返金投票的意願，對於整個情勢的發展抱持正面的看法。

陳玉珍說，希望未來不論是哪個政黨當政？都應該釋出更大的包容性，才可以讓在野黨拿下總統寶座，也讓國會席次過半。

爭取連任的國民黨立委陳玉珍返金參加中華民國童軍金門地區第三十六次童軍大露營開幕式。（記者吳正庭攝）

爭取連任的國民黨立委陳玉珍返金參加中華民國童軍金門地區第三十六次童軍大露營開幕式。（記者吳正庭攝）

民眾黨金門立委參選人尚文凱說，會參選到底。（資料照 記者吳正庭攝）

民眾黨金門立委參選人尚文凱說，會參選到底。（資料照 記者吳正庭攝）

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