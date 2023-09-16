金門縣聯社「拒收」更名前禮券 消保官說話了：仍可使用

金門「縣聯社」指出，「金門縣機關學校聯合員工消費合作社」（上）所發禮券可使用，更名前的「金門縣政府暨所屬機關學校聯合員工消費合作社」（下）所發禮券，需做進一步審視及檢驗。（記者吳正庭攝）

2023/09/16 22:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門傳出民眾持「金門縣機關學校聯合員工消費合作社」更名前的「金門縣政府暨所屬機關學校聯合員工消費合作社」所發禮券，遭質疑「偽禮券」拒收，引發爭議。縣府消保官說，「縣聯社」若質疑禮券真偽，依消費者保護法規定，應負舉證之責；合作社主體仍存在，仍有義務兌現禮券。

消費者說，日前持「金門縣政府暨所屬機關學校聯合員工消費合作社」禮券到縣聯社購物，結帳時遭櫃台拒收，必須支付現金。對此，縣聯社說，「這不是拒收」。持券遭拒收的消費者聽到後直呼「傻眼」、「很瞎」！

金門縣機關學校聯合員工消費合作社主席楊肅藝說，「金門縣政府暨所屬機關學校聯合員工消費合作社」2015年更名為「金門縣機關學校聯合員工消費合作社」，為維護社員權益，他會本著正義精神，堅持到底。

縣聯社指出，9月13日召開第10屆第1次臨時社務會議，作出3項聲明：

一、「有限責任金門縣機關學校聯合員工消費合作社」公開發行的禮券，本於企業責任，消費者權益，絕對繼續收受。

二、由於近日發現非上述本社名稱禮券異常擠兌且經查核並非本社發行有案之禮券，出現疑似偽禮券，造成本社極大損失，為顧及本社4159員社員股東權益，自即日起對於非上述本社公開發行「有限責任金門縣機關學校聯合員工消費合作社」禮券，有必要做進一步的審視檢驗，造成部分消費者的不便之處，致上最大誠意的致歉。

三、再次強調，本社絕非拒收，對於沒有疑慮的禮券本社本於服務鄉親宗旨，絕對會盡最大的服務，而部分有疑慮的禮券可循正當管道尋求協助，本社會盡最大的誠意協助與配合。

金門縣政府消保官王晶英說，大多數的禮券視同現金，有「見票即付」的特性。金門縣聯社雖於2015年辦理組織更名，但更名後縣聯社主體未變更，並不影響縣聯社原先對外的交易行為。也就是說，原依法登記的合作社，若未經過清算、破產等宣告，其主體仍然存在，合作社更名前所發行的禮券，仍有義務兌現。

王晶英說，縣聯社主張現行流通於市面上的組織更名前所發行禮券，是屬於有疑慮的偽禮券，若是禁止消費者使用，依據消費者保護法的規定，縣聯社應就其主張事實負舉證責任。

王晶英說，若鄉親有相關禮券消費爭議，可撥打全國消費者服務專線「1950」。

縣聯社督導單位縣府社會處說，過去幾次會議，已將相關法令對縣聯社善盡告知義務；近日也將邀集目的事業主管機關，對改善縣聯社現況提出協助因應之道。

1名縣府退休人員指出，金門縣聯社並非一般民間商業組織，成員均為金門各機關學校員工或退休人員，所推選的幹部言談行止、動見觀瞻，思考方向除了企業責任，還有更多的社會責任，尤宜慎思而後行。

金門傳出民眾持「金門縣機關學校聯合員工消費合作社」更名前的「金門縣政府暨所屬機關學校聯合員工消費合作社」所發禮券消費遭拒收的爭議。（記者吳正庭攝）

金門縣聯社所發出的禮券，因為印有「金門縣機關學校聯合員工消費合作社」及更名前的「金門縣政府暨所屬機關學校聯合員工消費合作社」字樣，面臨不同待遇。（記者吳正庭攝）

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