金門老兵重返牧馬場 再現馬上英姿

王建華52年前在金門畜試所的馬上英姿（左圖，王建華提供），日前王建華重返金門畜試所，重現當年騎馬的模樣。（右圖，記者吳正庭攝）

2023/09/15 20:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門畜產試驗所表示，配合「老兵召集令」活動，今天開始至11月底辦理「重回牧馬場活動」，退伍老兵只要持過去在畜試所牧馬場騎馬老照片，重返畜試所與馬匹合照，並上傳畜試所臉書，分享這分穿越時空的私房回憶，即可獲得軍事畫家許良啟繪製的限量「牧馬場紀念臂章」1枚。

畜試所所長李佳發說，邀請3名退役軍官為重返牧馬場活動暖身，3人過去雖非全在畜試所騎過馬，但重披軍裝，神采依舊，包括王建華上尉及同袍陳金福中校，還有郭中庸上校，講到陳年往事和參加老兵召集令，歷歷往事彷彿眼前；其中王、陳兩人已年過70，仍像回到50年前當兵的菜鳥軍官，話匣一開，眉飛色舞。

這幾年都組團參加老兵召集令的陳金福說，兩年前在金門機場與老兵大會師，透過快閃唱軍歌、踢正步，獲得強大的迴響，不少老兵透過媒體看到這一幕，也重返金門；他說，曾有1位行動不便的老兵，由家人陪同穿著草綠服坐輪椅到金門，老兵在機場看見許多同樣身著草綠服的同袍們一起合唱、 答數，竟也一時忘我「從輪椅站起來」和大夥合影。

陳金福說，許多老兵退伍，闊別幾10年都未曾碰面，卻重逢在金門，彼此見面都流下兩行熱淚，十分感人。

家住新北市新店的老兵王建華，每當老兵召集令號角響起一刻，就興奮騎著機車，主動走告昔日袍澤；這次他在短時間內即刻啟程，提前踏上金門島；他說，過一陣子會有更多老兵回金。曾於1971年、1974年兩度抵金的王建華，出示首次到金門牧馬場騎馬的馬上英姿，此次再度跨上馬背，手拉韁繩，再拍1張照片，和50年前的自己「超級比一比」。

李佳發說，畜試所1960年成立，原為金門縣的牧馬場，用以改良地區騾馬品種，輔導民間繁殖生產，作為軍事、農耕、交通等用途；後來為推廣地區畜牧產業，陸續更名金門縣畜牧場，改制為金門縣畜產試驗所，發展酪農、肉牛、羊、雞產業等；原有的牧馬產業，隨著戰地政務解除、人力凋零而漸趨沒落；據老一輩的口傳，畜試所內原有1支「騎兵隊」，目前留存的馬匹僅供圈養。

畜試所表示，「重回牧馬場」即日起至11月底止，每週2、4下午3點30分至5點10分，在所內跑馬場辦理，每場次最多50人；退伍老兵提供當兵時在畜試所騎馬的老照片（可將老照片翻拍至手機內），並在現場騎馬拍照，將兩照片上傳畜試所臉書，即可獲贈極具收藏價值的「牧馬場紀念臂章」。

重返金門牧馬場的退役軍官郭中庸（右起）上校、王建華上尉、陳金福中校。（記者吳正庭攝）

陳金福（左）在金門畜試所牧馬場，享受騎馬的樂趣。（記者吳正庭攝）

參加重返金門牧馬場活動，可獲紀念臂章一枚。（記者吳正庭攝）

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