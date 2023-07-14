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    首頁　>　金門縣

    金門「寒舍花」泊地小船走私香菇 密艙起出839公斤

    海巡署過去也曾派出幹員在小船密艙起出走私香菇。非本新聞香菇案。（金門岸巡隊提供）

    海巡署過去也曾派出幹員在小船密艙起出走私香菇。非本新聞香菇案。（金門岸巡隊提供）

    2023/07/14 22:20

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金門岸巡隊今天（14日）說，海巡、岸巡、查緝隊及縣警局等單位組成專案小組，7月7日在金門「寒舍花」泊地1艘金門籍自用小船密艙內，查獲藏有疑似中國走私香菇839.53公斤，逮捕陳姓等5名嫌犯，全案將依「懲治走私條例」移送金門地方檢察署偵辦。

    金門岸巡隊說，為防堵「泊地」遭利用於走私農畜產品，金門地檢署指揮海巡署第12巡防區偵防分署金門查緝隊、金馬澎分署第9（金門）岸巡隊及艦隊分署第9（金門）海巡隊等單位，會同金門縣警察局刑事警察大隊展開聯合勤務部署，監控到金門籍自用小船行蹤可疑；7月7日等船返回金門寒舍花泊地，持法院搜索票，在密艙查獲大批疑自中國走私的香菇，經清點，數量共計839.53公斤，將依鑑價結果依「懲治走私條例」移送金門地檢署。

    金門岸巡隊說，海巡署近3年在金門查獲8艘船舶及27名嫌犯，共阻斷9257.6公斤未經檢疫的中國香菇流入市面。

    海巡署指出，海巡積極防範泊地走私情事，就是希望強化打擊非法運輸鏈，全力守護國人食安健康，並呼籲民眾勇於舉報，共同維護國人親海、用海的權益。

    中央為有效管理漁船進出港作業，有意廢除金門22處「泊地」（停泊漁船處，非正式漁港）中的部分泊地，引發金門漁民反彈；為此，金門區漁會6月26日邀集漁民及相關單位開會討論，不少漁民仍希望向中央表達反對的立場。

    海巡署過去曾派出緝私犬在小船密艙嗅到香菇味道。非本新聞香菇案。（金門岸巡隊提供）

    海巡署過去曾派出緝私犬在小船密艙嗅到香菇味道。非本新聞香菇案。（金門岸巡隊提供）

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