受訪遭新住民「亂入」 郭台銘怒了：如果在金門有1分地就退選

縣府邀請郭台銘（左一）到金門參加「老兵召集令」活動，縣籍立委陳玉珍（中）協助將值星帶披給這位自稱「台灣阿銘」的金門老兵。（記者吳正庭攝）

2023/05/13 17:18

〔記者吳正庭／金門報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天到金門發表和平宣言，接受媒體聯訪中段，1名中國配偶「亂入」，指郭台銘「在金門舊金城有買地，還有辦公室」，讓本來心情挺好的「台灣阿銘」臉色一變，忍不住動怒：「妳不要在媒體面前亂講話，拿出證據來！」；他說：「我郭台銘如果在金門有1分地，現在就宣布退選」。

郭台銘在金門和平公園發表和平宣言並敲響和平鐘後，接受媒體聯訪，先被問到「一中」問題，郭台銘表示，就是擔心外界容易斷章取義，尤其，兩岸和平的事會影響到全世界和平，不能講錯1個字；所以對於和平宣言的內容，1字1句都再三斟酌，媒體若有不了解，可以再看看他改到今天凌晨3點才完成的和平宣言全文。

郭台銘曾在金門空軍高炮營服役，縣府邀請郭台銘到金門參加「老兵召集令」活動，由縣籍立委陳玉珍協助將值星帶披給這位自稱「台灣阿銘」的金門老兵；未料，1名來自中國的孫姓女新住民，此時悄悄擠向媒體群發問「郭董會投資金門嗎？」、「還是為總統選舉，放1個空砲就走了？」，郭台銘說，4年前就帶過醫療健康團隊到金門，但現在不能亂開選舉支票，是違法的。

孫姓女子並未放棄，又問郭「在舊金城有買地，還有辦公室」，趁著人聲嘈雜，女子頻頻在底下丟出問題，終於讓郭台銘忍不住動氣，直接對著孫女：「不要亂說話」、「妳不要在媒體面前亂講話，請拿出證據來」，爭取國民黨總統提名的郭台銘此時義正嚴辭地說，「我郭台銘如果在金門有1分地，現在就宣布退選」，讓一旁的陳玉珍趕緊出面緩頰。

陳玉珍向郭台銘說明，該女子是從北京嫁到金門的新住民，並非媒體，並繼續老兵召集令的邀請活動，才讓有點緊繃的場面慢慢舒緩下來。

鴻海集團創辦人郭台銘（右二）在金門接受媒體聯訪，意外被一名新住民「亂入」提問。（記者吳正庭攝）

鴻海集團創辦人郭台銘（中）到金門，一路上都有大朋友、小朋友在身邊隨行陪同。（記者吳正庭攝）

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