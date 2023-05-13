拚國民黨徵召 郭台銘今赴金門發表和平宣言

爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘在金門發表「和平宣言」。（記者吳正庭攝）

2023/05/13 14:29

〔記者吳正庭／金門報導〕爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘，今天飛往金門發表「和平宣言」，主張兩岸和平的立場。郭台銘說，他如果當選總統，會根據「憲法一中」開啟大談判，極力主張以金門為兩岸新的常設談判地點，以金門為新起點。

郭台銘說，他主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。他選的是中華民國總統，代表的是中華民國，就沒有台灣獨立的問題。他說，沒有台獨因素，共機就不該再擾台；共機不再擾台，兩岸就可以坐下來談，對於「各表」部分，要談多久都可以。

郭台銘由國民黨金門籍立委陳玉珍陪同，下飛機即驅車前往金門古寧頭戰場前的和平公園廣場，受到當地金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席黃文欣等多位民代的歡迎，隨即在精神堡壘前發表「和平宣言」。

郭台銘一開始就問現場所有人「台灣有2300萬人，誰最了解戰爭的可怕？誰最渴望和平？」，他說，不是任何過去三十年在台灣的中華民國總統，而是金門人。他說，金門人是全台灣人民過去得以安居樂業、國泰民安、經濟增長、科技發展的恩人，他也以一鞠躬向所有過去70年，金門偉大的付出奉獻和甘苦，表達深深的歉意和致意。

他說，此次參加國民黨初選徵召競選，提出的競選理念主軸是「和平」、「繁榮」、「清廉」，而「和平」最重要，因為經濟繁榮、政府清廉能為人民帶來幸福，都必須建立在兩岸穩固的「和平」基礎上。

他說，現在對中華民國台、澎、金、馬地區實施壓迫性的軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上的，就是原本應該「兩岸一家親」，應該「同為中國人」的中華人民共和國政府。

郭台銘話鋒一轉指出，大陸這不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨種種挑釁言行而來的。他說，民進黨持續否定過去兩岸可以和平、可以談判的共識，不斷破壞兩岸可以友善互動的管道，不斷偏離「一中各表」的「九二共識」，造成了今天的危機。

郭台銘說，「九二共識」包括「一中」和「各表」，兩部分同等重要。「一中」指的是中華民國憲法的「一中」，也是中華人民共和國憲法的「一中」，也是國際各種公報上所確認的「一中」，甚至也是美國「台灣關係法」都必須承認的「一中」。

那麼多文件上都規範「一中」，而大家對「一中」會有不同說法，這就是「一中各表」，這就是「共識」，不只是兩岸間的共識，也是歷史所塑造出來，到現在沒有改變的國際共識。

他說，如果當選總統，要讓全世界看到台灣有能力在科技和經濟上做到世界一流水準，在和平談判上，也一定能夠達到最高等級，有理有節，有為有守。在金門，中華民國與中華人民共和國誠意地直接談判，不需要任何其他外國勢力介入。需要談多久就談多久，在還沒談成之前，互相尊重，恢復雙方正常民間交流。

他說，如果當選總統，會立即在金門設立「八二三砲戰永久紀念歷史園區」，警鐘長鳴，戒慎戰爭。積極設立兩岸談判的常設處所，邀請對岸代表前來見面討論，不需要到任何其他地方去，也不需要任何外國個人、團體、組織居中穿梭傳話。他的使命是維護兩岸正常的和平交流，在和平基礎上創造台灣的繁榮幸福。

郭台銘說，要和平，不要戰爭，要發展，不要衝突。要恢復過去的文化、經濟、青年人等的交流，台灣要跳出兩黨鬥爭，台灣要走出歷史的陰霾。要有尊嚴的爭取和平，維護自由民主的體制，要做全世界的經濟和平島的中華民國。

郭台銘說，為了這篇「和平宣言」，他花了很多時間，從第一版改到十五版，今天凌晨3點才結束，講的是兩岸和平、講世界和平；發表和平宣言後，隨即前往和平園區內敲響和平鐘，接著轉往地方金城商圈掃街、參拜浯島城隍廟等。

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