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    首頁　>　金門縣

    金門爆校園性騷擾 縣教育處要求校方6/14前完成調查

    縣府教育處長孫麗琪（中）日前在議會中，針對議員王國代質詢校園性騷擾一案作出回應。（記者吳正庭攝）

    縣府教育處長孫麗琪（中）日前在議會中，針對議員王國代質詢校園性騷擾一案作出回應。（記者吳正庭攝）

    2023/05/12 23:39

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府教育處今天表示，針對某校園老師疑似對女學生性騷擾事件，已要求學校依性別平等教育法第31條規定，務必於2個月內，即6月14日前完成調查。母親節將至，不少「地方媽媽」聞訊，對校方未能善盡保護女學生權益，莫不揪心，也呼籲家長勇於為子女站出來。

    金門某國中老師為女學生拍清涼照事件傳出，地方討論聲沸沸揚揚，尤其子女與女學生年齡相仿的地方媽媽，更感同身受，對該名老師涉嫌濫用師生關係的信賴感，對天真的未成年少女，以請吃東西、給現金、送小禮物等略施小惠的伎倆，滿足其拍攝「搧惑性」照片的私欲，這點最為人撻伐；媽媽們強調，這對小女生建立人生價值觀的路上，恐會有深遠影響。

    縣府教育處表示，該校4月14日獲知此疑似性騷擾事件，依規定於24小時內進行社政及校安通報程序；學校性平會也依性別平等教育法第29條議決受理，並成立調查小組啟動調查程序，另疑似行為人經學校教評會4月26日審議，暫時停止聘約，靜候調查。

    教育處表示，第1時間接獲校方通報，隨即要求學校依性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則等規定嚴加辦理，並提供相關法律規範、法定程序給校方承辦處室，作為督導校方踐行法定處理機制與程序。

    教育處指出，依規定，涉案老師由校方調查，全案由學校調查小組進行案件調查與釐清，基於避免重複詢問原則，現階段以校方調查小組審辦為主。

    教育處長孫麗琪說，媒體報導該校連同已畢業學生及在校生已逾20多人受害，也已要求學校依規定將相關事證納入調查，並請學校務必依性平法第31條規定於2個月內完成調查。若學校違反相關規定，教育處絕對依法處置，毋枉毋縱。

    孫麗琪強調，事件處理絕對以保護學生為最高處理原則，目前學校已對事件中學生啟動輔導機制與保護措施，並進行關懷與陪伴；教育處也對此案成立「學生關懷小組」，視個案狀況安排輔諮中心的心理師、社工師提供必要的輔導處遇作為。

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