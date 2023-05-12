金門「蘿莉控」老師要求女學生拍清涼照 至少20人受害

金門一所學校傳疑似性騷事件，縣長陳福海要求縣府教育處緊盯校方處置程序，勿枉勿縱。（記者吳正庭攝）

2023/05/12 10:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣1所學校驚傳疑似性騷擾事件，1名疑有「蘿莉控」僻好的老師常以拍照為由，邀約校內熱舞社女同學在校內視聽室，穿著「特別」款式的服飾供其拍照，導致女同學「不舒服」；家長向警方反映，卻傳出該校校長不配合，縣長陳福海聞訊震怒，已要求縣府教育處緊盯校方處理流程；目前該校性別平等教育委員會已啟動調查，該名老師暫時停聘靜待調查結果。

家長表示，此事件4月中旬爆發後，即在家長間口耳相傳，其中還有家長是交談才知道，根本未接獲學校通知，在家長互相走告關切下，才知道包括已經畢業的女同學，陸續有超過20人有類似遭遇。

1名學生家長表示，該名老師邀約未成年的熱舞社女同學在學校視聽室更換衣服，其中有簡單素雅、走乖乖女風的套裝，也有大膽、露骨的熱舞裝，雖有同學反映要在附近廁所更換，但未獲該名老師同意，事後讓學生覺得不舒服，向其他老師反映，此種有「攝狼」傾向的行逕才逐漸曝光。

家長表示，該名老師不僅約女學生放學後在學校拍照，有的也會以請吃飯、飲料方式，再力邀到老師家中更衣、拍照；家長表示，目前所知，該師雖未有向女學生動手情事，且通常都有數名女學生在場，但該師要求女學生穿著小可愛、網襪等清涼服裝供其拍照，心態可議。

金門縣議員王國代日前於議會定期大會中，也要求縣府教育處要秉公處理，勿有包庇、袒護情事。

家長表示，事發至今，傳出受害學生從原來的7、8人增至20多人，恐怕還有家長至今仍蒙在鼓裡，除了聽說校長要求同學「不要亂講」，不少家長也擔心日後該師回聘，影響孩子就學意願。

校方表示，此事件已交由性平會處理，並暫時停聘該名涉案老師，全案進入調查程序，不便對外多作說明；校方強調，不怕發現問題，但「第一原則就是保護孩子」，會積極配合調查，已對學生心理輔導。

金門警方接獲家長報案，正依兒童及少年性剝削防制條例偵辦中。縣府社會處也已介入密切注意案情發展。

縣府教育處長孫麗琪說，校方有依規定完成校安通報，並成立性別平等教育委員會進行調查，教育處必須等該校完成調查報告後才能介入協處。由於此事件逐漸在坊間發酵，縣長陳福海也指示教育處秉公處理，絕不容許學校有疑似「包庇」事情；若有違法一定要依法嚴懲，務必給學生及家長一個交代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法