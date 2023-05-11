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    首頁　>　金門縣

    林右昌為金門波麗士打氣 要求強化民眾防詐免疫力

    內政部長林右昌（左）前往金門縣警察局頒發團體獎勵金，由局長盧廷彰（右）代表接受。（金門縣警察局提供）

    內政部長林右昌（左）前往金門縣警察局頒發團體獎勵金，由局長盧廷彰（右）代表接受。（金門縣警察局提供）

    2023/05/11 18:58

    〔記者吳正庭／金門報導〕內政部長林右昌上任首度前往金門縣警察局，他頒發團體獎勵金為同仁打氣，並要求縣警局落實新世代打擊詐欺策略行動綱領的識詐工作，深入鄰里強化民眾防詐免疫力，持續透過百工百業、入班入校等加強宣導，尤其針對近期交通違規罰鍰、演唱會門票等熱門議題可能涉及的詐騙手法，加強宣導。

    林右昌同時指出，因應金門小三通進入另一階段，要求金門縣警察局強化查緝毒品走私及勤務作為，除加強布線查緝，偵辦毒品案件時應向上溯源，追查幕後金主、貨主，防堵毒品由金門小三通管道進入金門。

    金門縣近4年遭詐騙件數有逐年增加趨勢，縣警局去年1年就有295件，金額逾1.1億元。林右昌說，打詐、掃黑工作做得撤底，民眾才能安居樂業。警方除對熱門議題可能涉及詐騙手法加強宣導，也應配合時事話題加深民眾印象。此外，警方應持續強化涉詐高風險對象的情資蒐報與分析，加強查緝跨境詐欺集圍或話務機房量能，才能從源頭遏止詐欺犯罪發生。

    林右昌說，應持續運用「查詢失蹤人口申辦金融服務通報單」，積極協尋遭私行拘禁徵候高風險失蹤人口，以保障人民生命財產安全。他說，近期發生重大槍擊案件多與黑道幫派間的糾紛有關，嚴重影響社會秩序及民眾對治安觀感，警方應持續以「掃黑專責隊」，透過系統性掃黑策略，深入掌握犯罪事證。

    針對近來加強路口不停讓行人執法部分，林右昌也指示警方針對「汽車不禮讓行人、汽機車轉向不讓行人、汽機車闖紅燈、汽機車紅燈右轉、慢車不停讓路人」5大違規項目加強執法，以維護行人用路安全。他期許金門縣警察局藉由增設科技執法設備，提高民眾遵守交通規則與建立安全駕駛習慣。

    林右昌說，期盼全體同仁全力做好維護治安工作，以民眾福祉為目標，繼續努力，他強調「部長願意做大家的後盾」。

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    內政部長林右昌（前排右五）上任首度前往金門縣警察局，勉勵同仁落實新世代打擊詐欺策略行動綱領的識詐工作。（金門縣警察局提供）

    內政部長林右昌（前排右五）上任首度前往金門縣警察局，勉勵同仁落實新世代打擊詐欺策略行動綱領的識詐工作。（金門縣警察局提供）

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