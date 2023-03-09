清明節前開放「小三通」客運中轉 陳福海：配合中央完善應變

中央宣布，清明節前可望開放「小三通」客運中轉，金門縣政府表示，將全力配合中央、完善應變。（記者吳正庭攝）

2023/03/09 21:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，針對中央政策將於清明節前開放小三通客運中轉，縣長陳福海已要求縣屬相關單位配合中央發布的防疫指引與客運協調，完善應變工作，務必在最短時間讓小三通邁向常態化營運。

陸委會發言人詹志宏表示，小三通客運中轉執行細節及配套作業將於下週公布，陳福海說，接下來的一週會責成縣府觀光處及相關部門與交通部航港局、內政部移民署對接、協調，協助中央盡快擬定具體方案。

中央公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，金門縣長陳福海透過辦公室發布新聞稿指出，小三通自1月7日專案復航，就要求縣府團隊在這兩個月小三通營運期間，不斷針對武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情數據、每週搭乘人數的情況，進行滾動式檢討應變。

陳福海說，根據縣衛生局統計，明確顯示小三通復航後，地區疫情確診比例沒有顯著增加，近期確診人數更明顯趨緩減少。

此外，縣府為爭取小三通全面開放，從小三通1月專案復航起，即與陸委會、中央流行疫情指揮中心保持密切溝通，2月10日陳福海拜會行政院副院長鄭文燦，縣府並行文爭取儘速放寬小三通搭乘身分的戶籍管制；228連假前，陳福海再次前往中央溝通，3月9日又派員前往陸委會、海基會說明縣府立場。

陳福海說，期待透過清明節小三通搭乘規範的放寬，讓更多台籍旅客享受這條便捷的旅運管道，為地區觀光產業再次注入活水與商機；也期盼在台籍旅客中轉後，向對岸爭取盡快開放中國旅客到金門自由行及組團旅遊，讓金門、廈門、泉州小三通增加更多旅運人次。

清明節前可望開放「小三通」客運中轉，金門縣長陳福海（便橋前方站立者）指示所屬配合中央、完善應變。（金門縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法