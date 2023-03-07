響應「為女著紅日」活動 陳福海疾呼：女性不可輕忽貧血症狀

金門縣長陳福海宣導「為女著紅日」活動。（記者吳正庭攝）

2023/03/07 21:57

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海響應「為女著紅（Go Red for Women）日」，今天在縣衛生局安排下，手持「貧血不輕忽女人心安護」字牌，呼籲社會重視女性心血管健康，尤其提醒女性朋友，若有貧血症狀千萬不可輕忽，應盡早就醫治療，以確保心血管健康。

縣衛生局表示，台灣2016年響應國際關心女性心血管健康行動，以每年3月第2個星期五為「為女著紅日」，7年來已有超過50個國家參與，並獲衛生福利部國民健康署、中華民國心臟基金會、醫學會及企業等的支持；今年以「貧血-女人心最重要的小事」為主題，呼籲女性關心自己身體是否有貧血徵狀？

行政院長陳建仁今天在臉書粉專貼出身著紅色V領服裝，並將參加3月10日「為女著紅日」活動；陳福海也按既定行程，接受縣衛生局安排拍攝「宣傳照」。不過，陳福海因母親過世還未「對年」，不方便身著紅衣，改以西裝搭配金黃色領帶。

陳福海說，肯定女性對家庭、職場的貢獻，也提醒女性在忙碌的生活中，記得停下來好好檢視身、心、靈的健康狀況。

縣衛生局代局長李金治說，女性經歷經期血液流失，懷孕鐵質需求增加，分娩出血等，較易發生貧血問題；根據國民健康署2017到2020年「國民營養健康狀況變遷調查」，台灣育齡婦女（15-49歲）貧血盛行率為19.08%，大約每5名育齡婦女就有1名貧血；女性容易因太習以為常，或症狀短暫、恢復快就認為不嚴重，反而忽略貧血帶來的健康警訊。

李金治說，貧血常見徵狀包括頭暈、頭痛、臉色蒼白、疲倦、體力變差、容易喘、心悸等；若長期處於貧血狀態，對心臟也是負擔，容易導致心臟衰竭等病症；身體若處於嚴重貧血狀態，無法正常運輸血氧，可能導致腦等器官受損，失智症的風險都將提高。

李金治說，日常飲食中建議多攝取含「動物性鐵質」食物，比較容易吸收，例如紅肉、肝臟類等；素食者可採含有豐富「植物性鐵質」的食物，例如芝麻、堅果、豆腐等，以降低貧血風險。

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