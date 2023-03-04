金門表揚模範婦女、婆媳 副縣長：「這2招」可知老婆多重要

金門縣副縣長李文良（二排右五）與各鄉鎮長及代表會主席等人主持5對模範婆媳表揚大會。（記者吳正庭攝）

2023/03/04 21:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天為14位模範婦女、5對模範婆媳舉辦表揚大會，副縣長李文良說，當太太「回娘家」或只要招待太太、母親出國玩個幾天，就會知道她們平日在家中的角色到底有多重要？

金門縣模範婦女、模範婆媳表揚活動在金湖飯店太武宴會廳舉行，由KDC金門流行舞蹈團可愛的舞蹈為活動揭開序幕。

李文良說，希望藉由表揚活動，也呼籲社會重視性別平權，同時告訴下一代，「家事應由家人一起做」，即使男性也要分擔家務，讓家中女性可以減輕壓力放鬆心情；性別不再是職業選擇的阻力，不管是男孩或女孩，都應勇敢逐夢，共同塑造金門成為性別平等的島嶼。

李文良說，金門人口女多於男，女人在金門是有撐起半邊天的實力，如果大家不曉得家中的女性，像是太太或是母親的重要性？他可以「教大家兩招」，第一是當太太心情不好回娘家時，第二是可以招待太太或母親出國去玩，這時候就可以感受到，這些女性平日在家裡做什麼事？所扮演的角色究竟有多重要了？

獲選金門縣年度模範婦女有：金城鎮楊秀珍、林明（石羡）、葉珠英、陳明華；金湖鎮楊翠雲、柳喬馨、謝秀玉；金沙鎮吳素偵、黃曉蘋；金寧鄉李宜嫻、王秀娥、楊淑賢；烈嶼鄉盛月明、林月治。

獲選金門縣模範婆媳有：金城鎮李能猜、許玉瓊；金湖鎮張秀蓮、李亞月；金沙鎮呂玉羨、陳明娟；金寧鄉李罔詩、董昱珊；烈嶼鄉羅方甘桃 、吳志南。

金門縣副縣長李文良（二排右五）與各鄉鎮長及代表會主席等人，肯定14位獲得今年模範婦女表揚者。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良（右五）與各鄉鎮長及代表會主席等人，藉由表揚模範婦女機會，說明性別平等的重要性。）（記者吳正庭攝）

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