慣竊白天犯案「任」我行 金門警方3小時逮人

金門警方根據監視畫面，從外觀研判是一名任姓慣竊犯案。（金門警分局提供）

2023/03/04 15:39

〔記者吳正庭／金門報導〕金門出現1名大膽竊賊，光天化日下闖入1間餐館櫃台，從抽屜拿走1萬5000元，店主發現後將監視錄影畫面發上臉書：「幫我抓小偷、有誰知道這個人」，金門縣警察局金城分局今天宣布破案並表示，當天網路巡邏發現該嫌是「老面孔」，3小時內即將該名任姓慣竊逮捕到案。

金城分局指出，3日傍晚看到有人在臉書貼文：「幫我抓小偷，有誰知道這個人。櫃台錢1萬多元被偷。」分局隨即主動聯絡PO文者，除派員至現場了解案情，也調閱相關監視畫面，發現竊賊趁店員忙碌之際，直接闖入店內，在未上鎖抽屜取走1萬5000多元，得手後不疾不徐步出店外，騎上事先停放於店外的機車迅速離去。

金城分局指出，調閱相關資料及查訪目擊者後，從嫌犯身型研判，該竊賊應屬轄區內1名女性任姓慣竊，隨即前往任嫌住處埋伏，將其逮捕，並在其身上查獲部分失竊贓款，任嫌說，相關款項已拿去繳交電費、電話費等開銷，警方會將任嫌依竊盜罪嫌移送金門地方檢察署偵辦。

金門縣警察局長盧廷彰上任後，落實署內「不論是特殊、重大或普通刑案均應立即處置，不得輕忽。」要求，對員警主動介入調查的精神給予肯定。金城分局分局長方子欽也提醒民眾及商家，平日應隨時注意自身保管的財物，養成正確防竊觀念。

金門警方從監視畫面發現，該竊嫌直接從櫃台抽屜行竊。（金門警分局提供）

金門警方指出，任姓竊嫌直接從櫃台抽屜行竊。（金門警分局提供）

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