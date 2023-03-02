農民好幫手中招！ 短耳鴞「掛網」獲救療養後野放

短耳鴞俗稱「短耳貓頭鷹」，大大的眼睛一臉萌樣。（金管處提供）

2023/03/02 22:32

〔記者吳正庭／金門報導〕保育類野生動物短耳鴞2月初在金門機場防鳥網「掛網」，經金門縣野生動物救援暨保育協會救援療養，飛行能力達到野放標準，金門國家公園管理處今天邀請賢庵國小垵湖分校師生參與野放，共同見證大自然中有關生態保育的活教材。

金管處表示，短耳鴞（學名：Asio flammeus）俗稱「短耳貓頭鷹」，當時被發現時，右腳被機場周圍架設的防鳥網勾住，出現紅腫、發炎及瘀青；經通報金門野生動物救傷站協助，近一個月的照顧及醫治已經康復，且飛行能力正常，達到野放標準；金管處考量原發現地點位於機場飛航管制區，因此選擇適合短耳鴞棲息的歐厝周邊草林地，由金管處副處長黃怡平與賢庵國小垵湖分校師生順利野放。

金管處野放短耳鴞後，也前進垵湖分校辦理環境教育宣導，由金門縣野生動物救援暨保育協會人員介紹金門常見猛禽，並向學童傳達野生動物救援及保育的重要性。

金管處表示，金門猛禽最常見的救傷原因，就是遭到網具陷阱的纏繞，金門猛禽中又以短耳鴞、紅隼這2種喜愛於農地活動的猛禽，最容易受害。金管處指出，這些猛禽主要捕食小型哺乳類及鳥類，有助減少田間鼠類及小型鳥類的數量，是農民的好幫手，呼籲民眾減少使用網具防鳥，改以猛禽棲架等方式驅鳥，以促進生態友善。

金管處呼籲，民眾若發現有掛網受傷或需要人為介入的傷鳥，可撥打金門國家公園管理處電話：（082）313173或金門縣野生動物救援暨保育協會電話：（082）333587。

金管處副處長黃怡平（中）主持短耳鴞野放作業。（金管處提供）

金管處副處長黃怡平（左一）與賢庵國小安湖分校師生共同進行短耳鴞野放。（金管處提供）

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