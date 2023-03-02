228連假旋風走訪金門 陳時中「殲匪」20人

「阿中部長」進入模擬步槍打靶前的練習都非常認真，架勢十足。（讀者提供）

2023/03/02 21:46

〔記者吳正庭／金門報導〕228連假期間，衛生福利部前部長陳時中與醫界友人旋風式走訪「前線」金門，自稱已多年沒摸過真槍的陳時中，在「步槍模擬靶場」25公尺打了滿靶，還「殲匪」20人，獲「初階射手」稱號。

陳時中2月28日、3月1日與友人低調現身金門，與金門牙醫師公會交流，此行專程前往去年10月底通車的金門大橋，相較上一次，2021年陳時中以中央流行疫情指揮中心指揮官身分到金門視察武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫業務，他依稀記得當時坐船看大橋，這次輕車簡從，悠閒坐在車上輕鬆看大橋，感受更不同。

陳時中在來自小金門的金門牙醫師公會前理事長洪長享安排下，分別登上小金門第1高峰麒麟山、沙溪堡營區，遠眺一水之隔的中國廈門、漳州，在縣府秘書王中聖說明「前線中的前線」大膽島等近在咫尺小島的戰略位置時，陳時中第1次覺得「原來和中國這麼近」。

陳時中走訪「后麟步槍模擬射擊館」，是由中科院研發購置步槍模擬射擊設備，2018年1月底啟用時，是全國唯一一座步槍模擬射擊館，裡面以大布幕模擬早年共軍登陸的畫面，遊客可以透過電子步槍進行殲敵任務；結果，「阿中部長」在25公尺打滿靶，進入反登陸模擬戰時，「阿中」在槍林彈雨中擊斃20名昔日的「阿共」，還剩下20多發子彈，連指導教官都說，一般遊客通常在開戰不久就把子彈打光，像「阿中部長」這樣謹慎使用資源又有效率的學員很少見。

陳時中也在金門縣牙醫師公會前任理事長洪長享、盧冠宇、現任理事長盧懷浯陪同下，前往一處開在閩南古厝內的私廚品嚐金門風的異國料理，私廚老闆的父親得知陳時中造訪，還趕回家搬出珍藏40年的金門高粱酒給客人分享。

陳時中在金門2天1夜，除短暫和縣長陳福海碰面，其餘都在遊覽行程，因為長期累積的知名度，幾乎走在每個景點都遇到「認識的人」，還有當地老師開車看到陳時中，專程繞了一圈回頭帶著全家大小要求合影留念，陳時中也大方接受，友人見到他的高人氣，稱他好像移動式的「人型立牌」。

在反登陸模擬戰中，「阿中」在槍林彈雨中擊斃20名昔日的「阿共」。（讀者提供）

陳時中（中）在金門縣牙醫師公會前任理事長洪長享（左）陪同下，在小金門第一高峰麒麟山拍金門大橋。（讀者提供）

陳時中（右四）與醫界友人在金門縣牙醫師公會前任理事長洪長享（右三）、盧冠宇（左一）等人陪同下，走訪金門大橋。（讀者提供）

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