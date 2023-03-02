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    驚魂！立榮金門飛高雄班機引擎異常 機長處置得宜平安返航

    立榮航空一架編號Ｂ-17016金門飛高雄班機，起飛後發生訊號異常， 機長將飛機折返金門機場待檢。（記者吳正庭攝）

    立榮航空一架編號Ｂ-17016金門飛高雄班機，起飛後發生訊號異常， 機長將飛機折返金門機場待檢。（記者吳正庭攝）

    2023/03/02 14:11

    〔記者吳正庭／金門報導〕立榮航空B7-8912航班今天上午9點15分由金門飛往高雄途中，引擎突然發生訊號異常情形，幸好機長處置得宜，9點45分順利折返並降落金門機場，機上9名乘客平安無恙；部分乘客對於九霄驚魂久久不能自已，但一致肯定駕駛技術一流、處變不驚才化解危機。

    1名乘客說，飛機起飛大約20分鐘，突然聽到機艙外左側引擎發出聲響，好像還看到火花，不久，飛機開始下降，眼看快要接近海面；另名乘客說，當時狀況很緊急，還看到旁邊有人禱告，他當下用手機傳訊息向老婆道別；沒過多久，機長將機身修正，並向乘客致歉，乘客說「很慶幸，機長真的很穩」。

    9名乘客下機後，立榮金門站副主任戴美紅率站務人員，第1時間送上點心、飲料，隨後準備便當，並前往航機關切引擎異常原因，回報總公司。

    立榮指出，依照機上9位乘客意願，安排其中7位乘客轉搭華信班機飛高雄，1位搭乘立榮班機飛台南，另1位自行取消行程。故障班機暫時停放金門機場，待檢修後另作調度。

    交通部民航局金門航空站表示，立榮班機因訊號異常返航降落，並未影響機場班機正常起降作業。

    一架立榮金門飛高雄班機出現引擎訊號異常，旅客緊握雙手祈求平安。（讀者提供）

    一架立榮金門飛高雄班機出現引擎訊號異常，旅客緊握雙手祈求平安。（讀者提供）

    交通部民航局金門航空站表示，立榮班機因訊號異常返航降落，並未影響機場其他班機的正常起降。（記者吳正庭攝）

    交通部民航局金門航空站表示，立榮班機因訊號異常返航降落，並未影響機場其他班機的正常起降。（記者吳正庭攝）

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