金門運動公園、報廢車輛疑遭「試槍」 警抓4男送辦

金門運動公園公廁鏡面疑遭「試槍」留下的「彈痕」。（記者吳正庭攝）

2023/02/27 22:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門近日傳出金城鎮運動公園公廁玻璃及某修車場報廢車輛遭不明人士疑持「BB槍」射擊留下「彈孔」，引發地方議論。金門縣警察局金城分局今天表示，循線找到4名涉案男子，坦承因好奇心驅使，持裝有鋼珠的空氣手槍亂射，警方詢後將全案依刑法毀損、毀損公物罪等罪函送金門地方檢察署偵辦。

金城分局指出，法律規定，凡威力小於每平方公分20焦耳都是合法的，警方對於查獲的空氣槍、鋼珠彈會再作進一步測試鑑定，如果威力超過每平方公分20焦耳，將另再依槍砲彈藥刀械管制條例移送。

金門縣立體育場臉書近來貼出一則貼文，指縣府在金城鎮打造的第一座運動公園，約在2月20日至23日期間，在慢速壘球場旁洗手間外牆鏡面，分別遭到2次蓄意破壞，留下11處疑似BB槍射擊後的孔洞；體育場有鑑於去年游泳池大門玻璃也曾出現類似的損傷，唯恐影響到場運動人員安全，除已報警處理，也向外界徵詢是否有目擊者提供線索。

金城分局據報後，發現不只運動公園牆外鏡面，包括金城鎮某修車場的報廢車輛玻璃，也有疑遭不明人士「試槍」留下的痕跡，雖然現場沒有監視器，警方鍥而不捨，逐一調閱附近監視系統，經多方比對後，發現1輛白色權利車內的劉姓等4名男子涉有重嫌，經火速通知4名男子到案說明，扣押玩具手槍2把、二氧化碳鋼瓶1支及鋼珠彈18顆等證物，依法移送地檢署。

金城分局分局長方子欽說，會將涉案的玩具槍等再做進一步鑑定，如威力超過法定標準，另再依槍砲彈藥刀械管制條例移送，對於藉機滋事者挑戰公權力行為，決不寬貸，呼籲民眾切莫以身試法。

金門運動公園公廁鏡面疑遭「試槍」留下的「彈痕」。（記者吳正庭攝）

金城分局查獲某修車廠報廢車輛上也有疑似「彈孔」。（金門警方提供）

金城分局將涉及「試槍」案男子帶回分局偵辦。（金門警方提供）

金門警方找到涉案四男子，並扣押玩具手槍2把、二氧化碳鋼瓶1支及鋼珠彈18顆等證物。（金門警方提供）

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