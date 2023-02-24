感恩家扶！「魏」愛行走到金門 魏安全：台灣最美的風景是人

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙（左三）贈送感謝狀給魏安全（右三）與妻子。（記者吳正庭攝）

2023/02/24 23:29

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會自立青年魏安全徒步環島作愛心，今天抵達離島第1站金門，他說，台灣環島1圈，深刻體會「台灣最美的風景就是人」；魏安全說，受人點滴，湧泉以報，幼時受家扶幫忙，感念在心，選擇以步行方式，捐給全國每1個家扶中心各1萬元，是希望拋磚引玉。

魏安全「感恩家扶、行腳全台」去年9月12日由南台南家扶中心啟程，以逆時針方向步行台灣全島，經南迴公路前往東部，在通過台東家扶中心繼續北上時，遇到花東「918」強震，就在環島1圈約1000公里的行程中，因震災少走近300公里路程，他信誓誓旦旦「一定要補回來」；後來他克服萬難繼續往北，再從基隆向南走，經過1個多月，順利回到北台南的家扶中心。

澎湖、金門、馬祖3座離島，雖不在他的徒步環島行程中，但他發願捐給3離島的家扶中心，當他將金門家扶中心列為離島第一站時，仍「習慣」全身裝備，花了1個上午從機場走到金門家扶中心。

魏安全的全身裝備，最重就是13公斤的背包，裡面除了水袋，還有要應付腳龜裂時，需縫在裡面引流的線頭，還有睡袋；在台灣環島時，不僅遇到很多不認識的人給他加油，還有人主動送上水、食物，這都讓他感動不已，「我可以肯定，台灣最美的風景，真的就是人，滿滿的人情味」。

魏安全說，小時候寫作文，很多同學都說長大要當老師、警察，只有他想當「慈善家」，後來才發現，要當慈善家一定要先當1個有錢的企業家。雖然已是1家專責檢測模具儀器的公司負責人，也捐款給弱勢家庭，但他說，他還算不上是1名慈善家，一切只是盡力而為。

他說，徒步台灣期間，走過台灣本島20個家扶中心，除捐贈每1個家扶中心各1萬元，也會將親朋好友囑託的善款一併捐出。完成金門家扶捐贈後，將繼續澎湖、馬祖的捐贈家扶之旅，一償步行捐贈各家扶中心的心願。

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙，率主任李桂平代表接受魏安全的一萬元捐款，家扶表示，魏安全此行另外代友人捐贈3萬6千元給家扶中心。

魏安全帶著行腳全台的背包，跨海到金門家扶中心。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法