金門縣議會政團+1！拋4理念 籲中央設「離島永續發展委員會」

金門縣議會國民黨暨跨領域監督政團成立，由資深議員洪成發（中）擔任總召集人，副議長歐陽儀雄（右）擔任副總召集人，李養生（左）出任執行長。（記者吳正庭攝）

2023/02/24 22:59

〔記者吳正庭／金門報導〕「金門縣議會國民黨暨跨領域監督政團」今天成立，強調以更團結、務實的方式，守護金門。政團首要任務將爭取中央比照原住民委員會成立「離島永續發展委員會」，直屬行政院，透過獨立預算，針對不同離島的特性，規劃永續發展的策略。

國民黨暨跨領域監督政團包括副議長歐陽儀雄在內有10名議員，由資深議員洪成發擔任總召集人，李養生出任執行長，董森堡擔任發言人，其他成員有許玉昭、蔡水游、周子傑、王國代、許大鴻、唐麗輝；除了李養生、唐麗輝、董森堡是無黨籍，其餘都是國民黨籍。

政團指出，澎湖、金門、馬祖3離島倚賴中央預算補助甚多，以金門為例，每年受中央補助近50％，主要收入挹注於縣府財政的金酒公司，其營收有90％來自台灣市場，金門倚重台灣本島的程度不言可喻。

政團指出，行政院「離島建設基金」受理各項離島計劃補助的申請，基金預算仍需視中央統一撥補，既沒有定額的預算基準，基金數字更是逐年下降，嚴重危及離島必要的民生建設。

此外，離島建設指導委員會設於國家發展委員會之下，也讓離島建設的推動受限。

政團主張，中央應整併廢除金馬聯合服務中心、離島建設指導委員會等機構，另成立「離島永續發展委員會」，遴聘專業人士與各島意見領袖、在地青年為委員或意見徵詢者，集思廣益。讓離島永續發展委員會作為離島行政統一對接窗口，減少離島在需要中央奧援時，往往需與中央北、中、南不同單位對口的窘狀。

政團指出，和平、反戰是普世價值，是沒有爭議的論述；金門受限於兩岸與中、美對抗，戰與不戰絕不是喊喊口號而已。

政團提出四大問政理念：

1、推動成立離島永續發展委員會，爭取離島公民權益及預算權，改善交通、醫療等議題。

2、整合資源與推動多元產業發展，媒合縣府資源協助創造在地就業機會。

3、監督縣府及議會行政與議事運作，看守人民荷包、確保預算審議公平原則，維持議會會議流程正常化。

4、倡議兩岸透過海基、海協兩會，就澎金馬離島島嶼地位進行與談，討論成立離島特別行政區或經貿專區的可能性。

政團指出，金門有近40萬旅台鄉親，若加上澎湖、馬祖等外離島，應有近百萬旅台鄉親。

金門縣議會共19席縣議員，其中8名議員於2月7日分別成立「跨黨派問政聯盟」與「無黨籍聯盟政團」；今天成立的「金門縣議會國民黨暨跨領域監督政團」有10席議員。

唯一沒有介入3政團的國民黨籍女議員王秀玉說，前2個政團日前曾與她聯繫，她以國民黨籍且身為黨代表為由，婉拒入團；對於後者成立並不知情。她說，不論是否加入政團，都不影響她為民服務的熱情與決心。

金門縣議會國民黨暨跨領域監督政團由無黨籍縣議員董森堡（中）擔任發言人。（記者吳正庭攝）

金門縣議會國民黨暨跨領域監督政團成員包括董森堡（左起）、王國代、許玉昭、執行長李養生、總召洪成發、副總召歐陽儀雄、周子傑、唐麗輝、蔡水游、許大鴻。（記者吳正庭攝）

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