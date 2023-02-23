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    台電邀金門用電大戶談節電 貼心試算客製化省電時段

    台電金門區處向用電大戶進行供電簡報，區處處長黃甘杏（前左二）、副處長蔡四海（前左一）均出席。（記者吳正庭攝）

    台電金門區處向用電大戶進行供電簡報，區處處長黃甘杏（前左二）、副處長蔡四海（前左一）均出席。（記者吳正庭攝）

    2023/02/23 22:45

    〔記者吳正庭／金門報導〕台灣電力公司金門區營業處今天舉行年度大用戶座談會，邀請80位契約容量達100瓩以上高壓用戶共襄盛舉；金門區處為讓客戶攜回後能盡快進入狀況，也針對客戶需求，量身打造「客製化」的省電教戰守則。

    台電金門區處表示，為提升高壓大用戶服務品質及節能宣導，座談會中除介紹金門地區供電現況、時間電價時間帶挪移，還有少用電就給錢的需量反應負載管理措施等好康方案。

    金門區處處長黃甘杏說，過去大家以為的用電尖峰時段在下午，現在已有所改變，有了所謂「新時間帶」，以3段式時間電價的「夏月」為例，尖峰時間由過去上午10點至12點、下午1點到5點，移至下午4點到晚間10點。她說，自今年1月1日起，新時間帶正式上線，尖離峰供電時數不變，僅時間區段挪移。

    她說，呼籲各機關學校、工商大戶踴躍參與節電措施，調整生產排程，移轉用電至離峰時段，除可減少電費支出，也對抑低用電尖峰負載有所助益。

    台電金門區處電務組設計課課長楊昇曄說，台電在金門有4萬440個用戶，塔山發電廠和夏興發電廠機組裝置容量共10萬7212瓩，可確保地區電力供應無虞。

    楊昇曄說，台電在金門營造再生能源友善併網，併網量由2018年12.4MW（千瓩）成長至2023年22.3MW（千瓩），成長80%，幾乎翻倍，發展迅速，逐步實現低碳金門之路。

    金門區處表示，針對過去與用電大戶座談經驗調整，此次也為與會的60多位大用戶準備客製化的伴手禮，將該用戶過去3年的使用狀況，搭配新的用電時段進行試算，作為客戶使用時段的參考。

    金門區處指出，金門酒廠股份有限公司代表表示，公司進行相關節能改善後，全年節省數10萬元電費，其他與會大用戶反映，這項座談會極有建設性。

    台電金門區處電務組設計課課長楊昇曄簡報指出，台電在金門塔山發電廠和夏興發電廠機組裝置容量共10萬7212瓩，可確保地區電力供應無虞。（記者吳正庭攝）

    台電金門區處電務組設計課課長楊昇曄簡報指出，台電在金門塔山發電廠和夏興發電廠機組裝置容量共10萬7212瓩，可確保地區電力供應無虞。（記者吳正庭攝）

    台電金門區處表示，今年1月1日起，新時間帶正式上線，尖離峰供電時數不變，僅時間區段挪移。（台電金門區處提供）

    台電金門區處表示，今年1月1日起，新時間帶正式上線，尖離峰供電時數不變，僅時間區段挪移。（台電金門區處提供）

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