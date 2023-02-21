徵求總經理！公布通過初審40人？ 金酒臨時跳票

金酒公司辦理總經理公開徵才資格審查，董事長謝世傑（前左四）到場關切。（記者吳正庭攝）

2023/02/21 22:44

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司辦理總經理甄才，原訂今天（21日）公布40名通過資格審查的應徵人選名單，由於作業不及，臨時跳票；金酒公司表示，因必須再仔細核對名單，通過審查的人選將於明天公布。

縣營金酒公司1月中旬舉辦「徵想遇見你，金酒這次來甄的」記者會，強調新任總經理的遴選將有重大變革，將從過去縣府派任，改為公開遴選。

金酒公司表示，凡大專以上學歷，只要曾任食品、飲料或生技公司的民營企業主持人，或曾任公營事業有關的行政機關或公營事業性質機構副總經理以上職務2年，或曾在國內外相關著名企業，或研究機構擔任1級主管以上職務2年以上，或曾任國內外大專院校助理教授以上職務，或其他經歷足以證明具備主管領導能力，或產銷業務經營經驗，可健全有效經營產銷業務者，都可參加遴選。

金酒公司董事長謝世傑說，總經理月薪約14萬元，未來如果帶領金酒衝出更好的業績，調整待遇不是問題。

金酒總經理甄才，自今年2月1日起至15日截止收件，共87人報名，金酒為使作業更公正，將87件報名者信函同步拆開，並邀縣府財政處、政風處派員到場見證，親自出席的董事長謝世傑為示過程公開透明，徵得人資部門同意，會在傍晚5點30分左右，以不揭露個資、不公開全名的方式，公布通過審查人選名單。

金酒表示，下午2點多開封，到傍晚6點左右公布通過學、經歷審查的人數有40位，未符合資格者47位大多因未附經歷相關證明文件，無法證明經歷符合。金酒並未依約公布通過資格審核名單；金酒表示，為求謹慎，必須對40位名單再仔細核對。

對於金酒初審人選名單「難產」，有參與投件者反映「即使不公布全名，也是對當事人的尊重」；「本來可以做得很漂亮的事，怎麼會臨時收手」？

金門坊間議論紛紛，金酒事前就應公布初審、複審、面試等甄選程序，而不是像小公司一樣「打帶跑」；公開遴選金酒總經理是縣長陳福海上任重大決定，外界充滿期待；民眾對於要從滿滿報名者中「海」選產生總經理，早有雜音，但也仍有不少支持者相信，以金酒現有百億企業身價，更不可能黑箱作業，對遴選有信心，真心希望金酒這次甄人是「來真的」！

金酒公司辦理總經理公開徵才資格審查，董事長謝世傑表示，後續會公布相關甄試程序，如果順利，總經理最後的人選可能在三月產生。（記者吳正庭攝）

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