金門縣議會2次團倡「永久非軍事區」 到民進黨縣黨部遞陳情書

金門縣議會跨黨派問政聯盟召集人陳泱湖（左）說，歷史可以被原諒，但不該被遺忘。只有經歷過戰爭的磨難，才能深刻了解「和平」的彌足珍貴。中為民進黨金門縣黨部主委蔡其雍。（記者吳正庭攝）

2023/02/21 20:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會「跨黨派問政聯盟」、「無黨籍聯盟」主張「金門永久非軍事區」、傳達金門民情，今天到民進黨金門縣黨部遞交陳情書；縣黨部主委、也是「跨」盟成員的議員蔡其雍說，會將陳情書循管道代轉給總統蔡英文、行政院院長陳建仁、民進黨主席賴清德，傳達金門人的聲音。

陳情書指出，期盼總統責成中央政府，結合在野各黨派，共同推動「金、馬兩縣劃為非軍事區」，拔掉引發衝突的引信，建構成「和平特區」，作為突破兩岸政治、軍事困境的途徑。期待總統以過去擔任陸委會主委開放「小三通」的前瞻宏觀格局，膽子大一點、步伐快一點，「開放金門」、「授權金門」、「重新定位金門」，金門才能有更大的發展格局。

在給賴清德的陳情函中，也期許掌握兩岸開放交流的歷史契機，借力使力，聯結與廈門、海西發展的機會，推動「金廈跨海大橋」興建，建構「金廈生活圈」，為催化兩岸永遠和平，扮演正能量的角色。

「跨」盟召集人陳泱湖說，陳情書均提及，「烏俄戰爭」開打，讓烏國山河變色、生靈塗炭，對於曾同樣經戰爭摧殘的金門，長輩總有揮不去的驚魘。尤其823戰役，共軍向金門島射擊47萬餘發砲彈，讓孤懸海上的金門幾無完整之地。隆隆的砲聲雖已過去60餘年，但戰爭烽火烙下的深厚瘡疤，依然傾訴著金門悲情的島嶼命運，至今仍令人餘悸猶存。

陳泱湖說，歷史可以被原諒，但不該被遺忘。只有經歷過戰爭的磨難，才能深刻了解「和平」的彌足珍貴；金門人渴望和平、更珍惜和平，不願兩岸重蹈戰爭覆轍。如何避戰和不主動挑釁？如何有智慧的選擇一條走向和平的道路？是兩岸領導人對歷史的擔負與責任。

金門縣議會2月6日成立「跨黨派問政聯盟」、「無黨籍聯盟」政團，提出共同主張的4大宣言，包括：

1、倡議金門成為「永久非軍事區」、主張兩岸和平發展。

2、推動「金廈跨海大橋」早日興建，營造金廈特區生活圈，帶動金門經濟發展。

3、本於「鄉親事務」即「縣政事務」服務初衷，鼓勵鄉親積極參與公共事務討論。

4、以集思廣益前瞻思維，檢討縣政建設發展方向，創造金門國際化願景條件。倡議金門成為「永久非軍事區」、推動早日興建「金廈跨海大橋」。

金門縣議會「跨黨派問政聯盟」、「無黨籍聯盟」提出「金門永久非軍事區」等訴求，今天到民進黨金門縣黨部遞交陳情書，縣黨部主委蔡其雍（右二）承諾將協助轉達給民進黨中央、總統府、行政院。（記者吳正庭攝）

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