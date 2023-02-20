小三通復航首例人道救援 金門紅會助重病纏身台商返台

金門紅十字會協助重病纏身台商，循小三通管道由廈門返台。（記者吳正庭攝）

2023/02/20 21:57

〔記者吳正庭／金門報導〕80歲張姓台商罹患心臟病等重病，急需返台治療，金門紅十字會接獲在台家屬請託，透過縣政府及陸委會等單位協助，發現台商配偶原籍金門，也在人道前提下，以「個案」方式派員協助，今天順利將張姓台商接返金門，預定明天後送台灣本島作進一步治療。

金門紅十字會總幹事陳忠飛說，80歲的張姓台商前往中國廈門經商20多年，1月26日因身體不適，住進中國廈門大學附屬心血管病醫院治療，經醫生診斷為冠狀動脉粥樣硬化性心臟病等多項疾病，家屬透過管道，2月初向金門紅十字會尋求協助。

陳忠飛表示，此案經縣府觀光處、陸委會的協助下，發現原籍高雄市張姓台商的楊姓妻子，雖然也因出境超過2年遭遷出戶籍，但楊女「原籍金門」符合小三通人員往來資格，而張姓台商是楊的配偶，也符合「金門籍居民或其非金門籍之配偶與直系血親」規定，適用小三通。

陳忠飛說，張姓台商是由包括金門紅十字會副會長林再求在內等4名受過救護訓練的紅十字會人員陪同，由廈門市五通碼頭出發，一路護送順利抵達金門，再以救護車送往衛福部金門醫院，預計明天搭乘醫療專機飛台北接受進一步治療。

陳忠飛說，此案是小三通中斷三年後首樁人道救援案例，幸虧有陸委會、金門縣政府及中國廈門等相關單位協助，才能在短時間內將張姓台商循小三通人道救援回台治療。目前類似的案件在中國還有很多，多是因為身分別的限制無法及時由小三通回台醫治，期盼小三通早日全面通航，讓所有在中國的非金門籍民眾，也能即時獲得幫助，減少憾事發生。

金門紅十字會人員以擔架將重病纏身的台商，由小三通交通船協助下船。（記者吳正庭攝）

金門紅十字會人員以擔架將張姓台商，由小三通交通船協助下船。（記者吳正庭攝）

金門紅十字會人員以擔架準備將張姓台商送上救護車，再送往金門醫院。（記者吳正庭攝）

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