金門市集驚傳民宅火警 「大陸街」消防車排排站待命

金門莒光路一處民宅三樓佛堂起火，濃煙迅速外竄。（讀者提供）

2023/02/20 19:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮人潮聚集，昔有「大陸街」之稱的莒光路，今天發生住宅火警，消防局出動7車、18人前往救援，火場是3樓佛堂，經即刻灌水搶救，火勢30分鐘撲滅，燃燒面積約20平方公尺，幸未造成人員傷亡，由於附近商家雲集、棟棟相連，引起不小虛驚。

金門縣消防局中午接獲報案，指金城鎮莒光路1戶民宅3樓有火煙冒出，消防局出動金城、金寧分隊各式車輛7車及消防人員18人，由第1大隊副大隊長戴紹恩率隊前往救災。

火警位於金城鎮最熱鬧的東門菜市場附近，20年前小三通開通不久，因擺設不少來自中國的廉價衣、鞋及乾貨攤位售，有「大陸街」之稱。消防車組抵達時，接近中午，往來人流不少，火場濃煙伴隨火勢從3樓竄出，樓下成衣攤趕急搶救衣物。

分隊長李宗其立即布署水線，兵分3路衝入室內搶救；義消總隊長顏章團也率20餘名義消加入，在職義消通力合作下，火勢迅速於20分鐘獲得控制，12點前撲滅，3樓佛堂祭祀用品及房間寢具雜物等，燒得體無完膚，燃燒面積約20平方公尺。

火災地點早上是人聲鼎沸的菜市場，近中午仍有不少人、車穿梭，加上商家1戶接1戶，道路又狹小，救災不易，休假中的消防局第1大隊大隊長陳参奇也立即趕赴現場關切。幸運的是，火警住宅屋主在第1時間即接獲鄰居通報閃離。起火原因由消防局查調中。

金門熱鬧的莒光路一處民宅三樓佛堂起火，道路狹小救災不易，一輛輛消防車進場待命排排站。（記者吳正庭攝）

金門莒光路一處民宅三樓佛堂起火，樓下攤商趕緊將成衣移到對面騎樓下。（記者吳正庭攝）

金門莒光路一處民宅三樓佛堂起火，濃煙迅速外竄，讓隔壁「巧味香」也險遭池魚之殃。（讀者提供）

金門莒光路一處民宅三樓佛堂起火，佛堂內物品受損嚴重。（金門縣消防局提供）

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