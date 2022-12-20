風浪太大交通船中斷24天 烏坵成「關島」

從小坵島看大坵島，陳興德被通知，須提前四天前往距離不到一千公金的大坵島參加鄉代表就職典禮。（陳興德提供）

2022/12/20 20:41

〔記者吳正庭／金門報導〕孤懸海上的離島烏坵鄉連日風浪過大，唯一對外的交通船中斷快一個月，「關島」24天，不僅返回烏坵投票的旅台鄉親仍無船可搭，島上官兵休假也被迫「島休」；家住小坵村（小坵島）的鄉代會副主席陳興德說，怕趕不上就職典禮，已被通知「提早」搭船去大坵村（大坵島）。鄉長蔡永富說，應該明天就會有交通船來接人。

烏坵鄉11月25日開來1班選舉專船，26日載走大部分返鄉投票的烏坵旅台鄉親，其中20多人想在島上停留五天參訪，接著搭12月1日的交通船返台，沒想到風浪太大，船班停駛，一路留到現在，聽說有人因為請假太久，工作出現問題；此外，島上官兵休假也受到影響。

陳興德說，島上留的太久，可能連在台員工都跑光了；他說，還聽說有人連高血壓等慢性病的藥都不夠，令人憂心。他說，這次停航，再次凸顯烏坵鄉身處「離島中離島」的孤島宿命；這裡人常開玩笑：「吃東西只看年分、不用看月分」、「小坵補給困難更明顯」，像他這兩天吃的就是過期的泡麵。

競選鄉代表連任成功的陳興德說，12月25日要在大坵村舉辦就職典禮，他已經接到通知，由於往來大坵村（大坵島）、小坵村（小坵島）的交通船老舊，影響船期，要他提前4天先到大坵村。陳興德很生氣，有人曾跟他說，「如果中華民國不建設烏坵，乾脆早點放棄，還給中國算了」。小坵到大坵約900公尺，搭船約15分鐘。

鄉長蔡永富聽到有人吃過期泡麵相當驚訝，認為8日才來1艘運補船，包含軍用物資和民生物品，應不致出現物資欠缺的問題；他說，烏坵交通船1月有2航次，這個月表定的載客交通船是12月1日、11日、21日，客船和運補船進港停泊的標準不一樣，前兩次因風浪大停航，目前來看，海象正常，預判明天客船應能如期到達。

從大坵島看小坵島。（陳興德提供）

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