「金廈大橋建設推動促進會」成立 陳福海：必要時連署、公投

金門縣金廈大橋建設推動促進會成立，選出陳滄江（中白髮者）為首任理事長。（金門縣金廈大橋建設推動促進會提供）

2022/12/17 19:50

〔記者吳正庭／金門報導〕「金門縣金廈大橋建設推動促進會」今天召開第1屆第1次會員大會，並選出前金門縣議員陳滄江為創會理事長。金門縣長當選人陳福海到場祝賀促進會成立時說，金廈大橋的推促，應超越政治之羈絆，以發展金門民生經濟為主軸，必要時可舉辦縣民連署，或於2024年以公投展現金門人盼望興建金廈大橋的民意。

陳福海說，正如台北市長柯文哲6月到金門為民眾黨「金門聯絡處」主持揭牌時所說，金門的問題，金廈大橋蓋起來，就可解決80%。陳福海說，金廈大橋就如兩岸通水，也是經過陳滄江等諸多民意代表建言及歷任金門縣長不斷努力推動，才有後來他4年前擔任縣長時向中國買水；以兩岸現今氛圍，只要走出這一步，相信這座橋不會再等太多年。

陳福海說，金門、廈門交通與經濟等均為共同生活圈，興建金廈大橋也是金門人共同心願。金廈大橋建設推動促進會（以下簡稱金廈大橋推促會）的成立是歷史的1刻，上任縣長後一定全力協助，縣府會與金廈大橋推促會及所有關心金門將來的世代子孫連結在一起，努力促成共同目標。

陳滄江說，認同陳福海「拋開政治，以發展金門民生經濟為主的建橋訴求」，並表示，金廈大橋推促會的成立是為金門人的共同心聲點火，接著將廣詢各界意見、禮聘專業顧問、召開公聽會、製作說帖遊說中央各黨派支持，最終是爭取兩岸主管機關認同，達成建橋目標。陳滄江並延續陳福海所提，為凝聚海內外金門人共識，不排除發起金門人的「籲請興建金廈大橋公民連署」，並考慮建請金門縣政府與縣議會，發動2024年結合總統大選一併舉辦「同意興建金廈大橋與否公投」，訴諸民意。

陳滄江說，或許在此時推動金廈大橋，可能招致一些國安疑慮或是不同的評價及異議，但回顧過去1甲子，兩岸關係自1949年的軍事對峙到開放老兵返中國探親、兩岸直航、兩岸小三通，兩岸通水，都是隨著時空背景，還有地方民代及人士的點火發聲才逐一落實，金廈大橋推促會就像一個政策議題點火的角色，相信有朝1日，金廈大橋也能像金門大橋一樣早日完工，縮短兩岸的距離。

金廈大橋建設推動促進會章程明定任務：

1、推動興建金廈大橋建設，評估金廈中運量捷運系統連結大陸及歐亞大陸交通系統之可能性。

2、以建設金廈大橋及中運量捷運系統，來改善兩岸關係，繁榮兩岸發展及地方建設。

3，結合產官學界及旅外僑界與金門同鄉會，不定期召開公聽會，彙集共識擬具推促興建金廈大橋之說帖，向國會及中央行政部會進行促成行動。

金門縣金廈大橋建設推動促進會今天成立，前金門縣議員陳滄江（中）為為首任理事長，金門縣長當選人陳福海（左）今天到場祝賀，並表示必要時可以縣民連署、全民公投。（金門縣金廈大橋建設推動促進會提供）

金門縣金廈大橋建設推動促進會成立，金門縣長當選人陳福海（中）到場祝賀。（金門縣金廈大橋建設推動促進會提供）

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