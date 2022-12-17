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    金門「金享好農、食在安心」市集登場 香腸、黑蒜頭水餃搶手

    「金享好農、食在安心」市集登場，業者推出黑蒜頭水餃，小小一顆，口味特別。（記者吳正庭攝）

    「金享好農、食在安心」市集登場，業者推出黑蒜頭水餃，小小一顆，口味特別。（記者吳正庭攝）

    2022/12/17 16:51

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府與金門縣農會攜手於金門縣商會前廣場辦理一連兩天的「金享好農、食在安心」農民市集今天登場，除有有機農產品，縣水產試驗所的金目鱸魚更是一早被搶購一空，現場還有集點送消費券活動。

    縣府表示，「地產地消」、「吃在地，享當季」、「食農教育」農業政策，是政府這幾年努力重點；縣府近年執行農藥殘留快速檢驗機制，有效阻擋不合格農產品流入市面，今年度完成105件質譜快篩，合格率為95%。

    縣府指出，2005年起推動金門安全農業政策，建立良好栽培管理模式，落實農產品源頭管控，除維護消費者食安，也創造永續經營的農業環境；推行至今，金門有機驗證面積約為9.5公頃、產銷履歷驗證面積為1300餘公頃，地區各國中小採用「3章1Q（台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章、台灣農產品生產追溯QR Code）」，溯源食材單月比例高達97%，顯示生產者與消費者維護食安及永續農業的目標是一致的。

    現場12個攤位中，不僅水試所鱸魚被搶購，有機蔬果受家庭主婦歡迎，還有剝皮辣椒餅乾、黑蒜頭水餃試吃，由於口味溫和新奇，頗受好評，縣農會現炸芋頭片與芋頭香腸也是搶手物。

    縣府建設處長李有忠、縣農會總幹事文水成一致指出，這場農民市集17、18日上午8點至12點在縣商會前廣場舉行，提供試吃活動，行銷金門安全蔬果，並有有機農產品、產銷履歷農產品及農產加工品，農民市集12攤位中，也有兩攤強調手作創意商品，是縣府在縣商會1樓啟動「金門產業創新中心」後，首次展出創意攤位。此外，現場也有集點贈送消費券，只要於攤位購物滿100元即可贈送1點，集滿5點可兌換50元消費券，數量有限，送完為止。

    「金享好農、食在安心」農民市集登場，業者推出剝皮辣椒脆片。（記者吳正庭攝）

    「金享好農、食在安心」農民市集登場，業者推出剝皮辣椒脆片。（記者吳正庭攝）

    烘焙業者於「金享好農、食在安心」農民市集，擺出文創食品小物。（記者吳正庭攝）

    烘焙業者於「金享好農、食在安心」農民市集，擺出文創食品小物。（記者吳正庭攝）

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