楊鎮浯懷疑見邱太三「阻擋小三通」？陳福海澄清「我根本沒去」

無黨籍金門縣長候選人陳福海（前排右）前往重要街市拜票。（讀者提供）

2022/10/17 23:00

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楊鎮浯指「超級候選人」阻擋小三通 陳福海：選舉花招、不予理會

〔記者吳正庭／金門報導〕無黨籍金門縣長候選人陳福海今（17日）晚間發表聲明，強調「小三通」為金門民生、經濟的重要發展支柱，更是兩岸和平重要橋梁，只要是對金門福祉有利，他都站在正面支持且肯定的立場；如今被競選對手楊鎮浯引述媒體影射為前往行政院陸委會阻擋小三通的「超級候選人」可能人選之一，他驚訝地反問：「一個候選人怎麼可能決定兩岸政策？」至於是否找過陸委會主委邱太三？他說：「我根本沒去！」

爭取連任的國民黨籍金門縣長楊鎮浯依據邱太三日前回覆立委陳玉珍對話、媒體節目「綜合研判」，指某位「超級候選人」曾前往陸委會要求邱太三對小三通復航「要小心謹慎」，甚至「不要太急著開放」，為的就是「阻擋小三通」。楊鎮浯說，若媒體報導將「阻擋小三通」箭頭指向陳福海一事為真，他要對陳福海嚴正譴責。

陳福海陣營先以「選舉花招，不予理會」回應，晚間又發表聲明指出，陳福海希望兩岸能秉持共融互利的發展共識，讓金門能以和平經貿特區的角色推動各種有利於兩岸民生、經濟、文化交流與人民互動往來的積極政策與作為。

曾任金門縣前縣長的陳福海表示，小三通開放對金門未來發展至關重要，而開放的時間也須兩岸領導人的智慧與溝通，陳福海絕不會因選舉而犧牲金門鄉親的利益，也在此呼籲關心2022選舉的候選人或選戰團隊，應更加重視金門自身的施政作為及正視自身施政問題，更須面對來自兩岸和國際情勢下的挑戰，無論任何競選團隊，以負面的選舉伎倆、不實指控或不當聯結，沒辦法為金門帶來正向的發展。

陳福海表示，會堅定以正面、理性、和平的方式，推動金門兩岸非戰爭和平區，為金門打造嶄新的發展基石與堅實的道路，以實現以和平的模式帶動區域整體發展的國際政治新典範。

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