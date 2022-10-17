楊鎮浯指「超級候選人」阻擋小三通 陳福海：選舉花招、不予理會

金門縣長候選人楊鎮浯引用縣籍立委陳玉珍和陸委會主委邱太三的對話，要求找出扯後腿的「超級候選人」。（記者吳正庭攝）

2022/10/17 18:52

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨爭取連任的金門縣長候選人楊鎮浯今天召開「誰在阻擋小三通」記者會，指縣府和全體鄉親近2年來爭取小三通復航的努力，竟遭某位「超級候選人」扯後腿；楊鎮浯強調，若真如媒體所言，是陳福海阻擋小三通，此舉已逾越金門人可以接受的底限，更凸顯陳福海為求勝選，機關算盡，終究遭金門人唾棄。

針對楊鎮浯的指控，陳福海陣營表示：「選舉花招，不予理會」，並強調，是非公道，自在人心，回歸正面選舉。

楊鎮浯引用日前縣籍立委陳玉珍立法院質詢行政院大陸委員會主委邱太三的影片，陳要求邱給出小三通復航具體時間點，邱太三：「直白的講，就是你們（楊鎮浯、陳玉珍辦公室主任、金門旅台各縣市同鄉會代表）來了之後」，「也有金門的民意哦」、「我想他也是要參選的人」來表達「這個（小三通復航）真的要小心謹慎啦」，陳玉珍緊接著追問，是否該參選人表達「不要急著開放？」，邱太三回應「是」，邱太三還強調：「不是民進黨的」。

楊鎮浯引用9月16日晚間「董事長開講」網路時事評論節目中，主持人吳子嘉引述平面媒體報導「小三通的復航將影響金門選情，為選舉公平起見，不宜在選前開放獨厚特定候選人。」吳子嘉質疑，開放小三通與選舉公平性有何關係？並指出，楊鎮浯主要對手就是陳福海，民進黨在金門未提名縣長參選人，民進黨如此堅持在選前暫時不開放小三通，明顯有幫陳福海打壓所謂的「特定候選人」楊鎮浯之嫌；吳子嘉說，為什麼行政機關要花那麼大力氣打擊楊鎮浯、支持陳福海？明顯背後有特殊的合作關係。

楊鎮浯說，小三通復航與否？直接影響兩岸情感交流、商務往來及旅遊互動，更牽動金門的經濟產業發展，而當立法院的立委、離島金馬澎三縣的縣長、議長及地方鄉親，都在共同盼望及全力爭取小三通儘早復航的當下，竟然有人為了選舉私利，去陸委會「扯後腿」！

楊鎮浯說，若真如媒體所指，是陳福海阻擋小三通，為了選舉而機關算盡，將縣府和鄉親兩年來爭取小三通復航的努力踐踏在腳下，應予嚴正譴責。

楊鎮浯說，若非陳福海阻擋小三通，也請全民尋找這位去陸委會址後腿的「超級候選人」

楊鎮浯說，選舉是一時的，金門的公共利益一旦受損很難回復。許多因小三通停航期間，導致親人無法團聚的悲劇，造成一輩子遺憾；期盼所有參選人應將金門整體利益擺在第1位。

楊鎮浯再一次向中央政府喊話，在國境解封後，馬上、盡速開通小三通。

金門縣長候選人楊鎮浯（右）召開「誰在阻擋小三通」記者會，點名陳福海為求勝選不擇手段，已超過金門人接受底限。（記者吳正庭攝）

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