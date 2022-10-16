李轂摩「景慕金門」書畫展開幕 楊鎮浯贈榮譽縣民證

「道法自然．景慕金門李轂摩書畫展開幕，縣長楊鎮浯（左）授予李轂摩（右）「榮譽縣民證」。（記者吳正庭攝）

2022/10/16 22:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局「道法自然．景慕金門—李轂摩82書畫展」今天舉行隆重的開幕式，縣長楊鎮浯表彰李轂摩在藝術上的成就與金門的情緣，頒贈「榮譽縣民證」。現場包括台灣第一位女性中將、陸軍司令部政戰部主任陳育琳、金門防衛指揮部指揮官陳忠文等多位將領、台中市政府警察局長蔡蒼柏也跨海到場共襄盛舉，現場星光熠熠。

李轂摩也將其極具代表性的作品「種瓜得瓜」及對聯「我為世人栽瓜種豆」、「人因一我收豆食瓜」捐贈給金門縣文化局典藏。

楊鎮浯說，李轂摩曾在金門服役，這是在金門一個緣分的起點，如今在金門各行各業都有好朋友，而從這些好朋友每次提到李轂摩都充滿仰慕之情，相信「這絕對不僅是來自於李大師在藝壇上的成就，更來自於所有好朋友對其為人處事、待人接物的感佩」；楊鎮浯說，在很多重要的時間節點，李轂摩給他的指導和關愛，更讓他常常感受到「大師對晚輩照顧之情」。

楊鎮浯說，這次書畫展的主題是「道法自然．景慕金門」，就是看見李大師對金門這一塊土地的情感和胸懷。

李轂摩說，能再度回金門與好友分享個人的作品，非常喜悅，一直以來，堅持著「不要畫一幅讓人看不懂的畫」的創作理念，所以在超過一甲子的畫作生涯中，總以土地及風情為師，山水人物、花鳥蟲魚為素材，融入生命歲月體悟的文字，盼將真誠又樸拙的生活情味，分享與心有戚戚焉的朋友，讓彼此對生活多些溫度與感動。

金門縣文化局指出，李轂摩22歲在金門當兵，之後數10年間，閒暇就會到金門釆風訪友，在軍中、民間都留下許多書畫墨寶，大膽島南山之巔的「一點浩然氣，千里快哉風」的巨幅石刻等等，都見證與金門的深摯情誼。

縣文化局指出，李轂摩幼時牧牛習農，對物觀察細膩，後受余清潭、夏荊山啟蒙學畫，展露藝術天賦。書畫創作之餘，在儒道文化與古典詩詞的浸染中，參悟禪學哲理又融入書畫創作，其作品展現淡泊寧靜的氣息，對家鄉及土地的情懷，對人民及風情的關愛。

「道法自然．景慕金門—李轂摩82書畫展」即日起至11月15日在金門縣文化局展出，包含水墨、書法、壺刻及扇畫等計98件作品。

李轂摩（右一）帶著另一半葉梅英（右二）出席在金門舉辦的「道法自然．景慕金門」書畫展。（記者吳正庭攝）

李轂摩也將其極具代表性的作品「種瓜得瓜」及對聯「我為世人栽瓜種豆」、「人因一我收豆食瓜」捐贈給金門縣文化局典藏。（記者吳正庭攝）

「道法自然．景慕金門」李轂摩書畫展開幕、陸軍司令部政戰部主任陳育琳（前排右三）等將領也到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

「道法自然．景慕金門」李轂摩書畫展在金門文化局開幕，由縣長楊鎮浯（右一）主持，場面隆重。（記者吳正庭攝）

「道法自然．景慕金門」李轂摩書畫展在金門縣文化局開幕，即日起至十一月十五日展出九十八件作品。（記者吳正庭攝）

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