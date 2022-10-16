金門縣長候選人李應文競總成立 拋「金嶝捷運連通」政見

金門縣長候選人李應文（左）成立競選總部，金門李氏宗親會理事長李金贊（右）到場為其披戰袍，高喊「凍蒜」。（記者吳正庭攝）

2022/10/16 21:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長候選人李應文今天成立競選總部，不僅縣議長洪允典、前縣長李炷烽連袂到場為李應文授戰旗、打氣，兩人共同向鄉親推薦李應文。金門第2大姓氏金門李氏宗親會理事長李金贊也為其披戰袍，現場人氣鼎沸。

李應文競選總部設在金沙鎮官澳村的老家附近，一早就聚集不少鄉親到場；除在地金沙鎮長吳有家到場，還有金城鎮長李誠智等「跨區」而來的各社區發展協會理事長及現任或縣議員、鄉鎮民代表、村里長候選人也陸續進場，展現李應文的好人緣；成立大會由洪允典與李炷烽共同為李應文授戰旗，熱鬧揭開序幕。

被安排先致詞的李炷烽以其個人從政經歷，勉勵李應文莫忘初衷；李炷烽說，金沙鎮鄉親期盼當地能出1位縣長，一起催生把中國福建省廈門市大嶝島的地鐵拉到金沙來，這不是不可能的事；他還說，金寧鄉和金湖鎮都出過縣長，也該輪到金沙鎮出1位縣長了，呼籲大家支持有志氣、豪壯志的李應文；李炷烽說，雖因另有要事無法全程參與成立大會，他也把李應文拉近身邊說：「我的心跟他永遠貼在一起」。

洪允典說，選縣長就是要支持人才，李應文在擔任議員期間，服務是非常全面的，也是議會裡優秀的議員之一；洪允典說，李應文做人熱忱，只要老百姓找他，他不是做一做而已，而是「赴湯蹈火」，不會像「有的人是躲起來」，李應文會挺身而出，大家要支持李應文。

李應文政見主打3大願景：1、金嶝捷運連通、加速觀光人流。2、爭取中央離島委員會設立、解決離島土地、建設開發問題。3、兩門（金門、廈門）論壇、建立非戰爭經濟貿易區。10大目標：1.金酒轉型、開放加盟，製造金酒與鄉親雙贏。2.設立金門農漁牧等產品產銷公司幫助地區商品經營。3.爭取市區外圍主要幹道變成農建地，以利商業開發。4.提升觀光政策，開發海岸水上活動資源。5.青年住宅協助自建，合宜住宅只租不售。6.社會福利穩健發展，設立銀髮、長青長者時間銀行。7.招租設立護理之家，保障婦女懷孕、生產期間安全。8.提升教育，加入STEAM及Scratch程式語言教學。9.文化發展及運動人才紥根，建立完整的長遠計畫。10.復育海岸線國土計畫制訂，海岸線不再退縮。

金門縣長候選人李應文（左二）成立競選總部，縣議長洪允典（左一）、前縣長李炷烽（右三）連袂到場為李應文授戰旗，議員王秀玉（右一）也上台為其加油打氣。（記者吳正庭攝）

金門縣長候選人李應文（左二）成立競選總部，縣議長洪允典（左一）、前縣長李炷烽（右三）、議員王秀玉（右一）上台為其加油打氣。（記者吳正庭攝）

金門縣長候選人李應文成立競選總部，不少鄉親進場加油。（記者吳正庭攝）

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