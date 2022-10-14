國境大解封 陳玉珍：為何獨漏金門小三通？

立法院國民黨團今（14）日召開「國門只開一半 台商比旅客還難回來」記者會，書記長李德維主持、副書記長洪孟楷、國民黨立委陳玉珍和陳雪生出席，漳州台商會長林伯彥、廈門台商會長吳家瑩、福州台商會長蔣佩琪也透過視訊連線的方式與會。（記者王千豪攝）

2022/10/14 15:58

〔記者王千豪／台北報導〕台灣國門大解封，開放非免簽證國家入境、取消旅行社出團禁令等，但中港澳人士仍有限制，且小三通尚未有開放時間表。對此，金門縣國民黨立委陳玉珍質疑，國門已全面開放，為何獨漏金門小三通？難到金門不是國門的一環嗎？呼籲政府儘速開放。

立法院國民黨團今（14）日召開「國門只開一半 台商比旅客還難回來」記者會，書記長李德維主持、副書記長洪孟楷、國民黨立委陳玉珍和陳雪生出席，漳州台商會長林伯彥、廈門台商會長吳家瑩、福州台商會長蔣佩琪也透過視訊連線的方式與會。

陳玉珍表示，過去基於防疫需要，金門人配合中央政府的防疫政策，當初政府提出4大理由說小三通不能開放，包括需疫情穩定、需離島醫療充裕、需民意支持、需看兩岸互動。她質疑，現在疫情若不穩定，國門可以開放嗎？入境已經是0+7，小三通一樣可以，不是嗎？

陳玉珍批評，昨日國境解封、國門全面開放，但對金門人來說，民進黨政府把金門人當作次等公民，難到金門不是國門的一環嗎？為何國門開放獨漏金門小三通？

陳玉珍指出，陸委會承諾會開，但從清明、中秋一直到冬至，現在最新的說法是農曆年，蔡英文總統不是說「支持兩岸人民健康有序的往來」，難道開放小三通不是「健康有序」的往來？兩岸在兵兇戰危的時刻，適時遞出橄欖枝，不是對兩岸都有利的事嗎？

陳雪生強調，金馬地區人民與對岸交流和樂融融，也沒有誰可以賣掉金馬，站在兩岸和平穩定的民間交流立場，最起碼在人道上先行開放小三通，其次再開放商務往來，兩岸按照各自的防疫規定辦理入出境，請政府盡速開放金馬地區小三通。

林伯彥表示，希望政府在實施國門全面開放政策時，不要將小三通排除在外。小三通關閉之後，無論是台商、台生、台胞返鄉回台，在交通、時程上造成相當大的不便，也增加了返鄉成本。

李德維說，在國境開放同時，大陸台商、台生與台胞卻陷入有家歸不得的困境。有一種痛，是金馬人民的痛，但是蔡英文、行政院長蘇貞昌不覺得痛。國民黨團會盡全力要求蔡政府，立刻開放小三通。

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