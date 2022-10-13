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    首頁　>　金門縣

    星星之火足以燎原！1株老樹引發田野火警 394戶一度停電

    台電人員到場，勘察被老樹壓到斷裂的電纜線。（讀者提供）

    台電人員到場，勘察被老樹壓到斷裂的電纜線。（讀者提供）

    2022/10/13 12:58

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮三多路產業道路昨晚發生風倒木意外，倒下的老樹不僅造成2根電線桿被硬生生扯斷，電纜線斷裂產生的火花，疑似在強勁風勢助長下引發田野火警，導致394戶停電，幸經消防局迅速出動滅火，台電搶修至今天凌晨1點許，也全部復電。

    消防局勤指中心昨晚8點許接獲報案，三多路惠民農莊附近產業道路火警，消防局第2大隊車組抵達現場，發現疑似因連續強風導致枯木倒塌，並拉扯兩根電線桿斷裂，進而引發周邊草木起火燃燒，立即布下3條水線壓制火勢，未讓火損面積蔓延擴大。

    另外，台灣電力公司金門區營業處晚間7點14分即由值班調度員發出通報，惠民農莊附近區域有394戶停電，隨即由副處長蔡四海緊急調動18名搶修人員、1部怪手及8部工程車前往搶修，初判大樹不耐強風倒下，壓到5根架空電纜，電纜受力將兩側電桿硬生生扯斷，電纜斷裂產生火花，星星之火在強勁風勢助長下，引燃田野草木，差點一發不可收拾。

    消防人員在台電人員斷電後，順利擴大滅火範圍，約30分鐘控制火勢；總計消防局出動5車次，警消、義消18名，燃燒面積約為500平方公尺，無人員傷亡。台電也於晚間9點左右，陸續恢復大部分用戶供電，漏夜搶修至今天凌晨1點16分恢復全區復電。

    縣消防局局長呂英華說，近期連續東北季風強勁，民眾如有山林田野引火需求時，應事前提出申請，並於現場進行警戒。

    台電電桿被硬生生從根部扯斷。（讀者提供）

    台電電桿被硬生生從根部扯斷。（讀者提供）

    金湖鎮三多路因風倒木引發停電，台電公司也出動工程車到場。（讀者提供）

    金湖鎮三多路因風倒木引發停電，台電公司也出動工程車到場。（讀者提供）

    台電電線桿因老樹壓到電纜受力而被扯斷，橫躺產業道路上。（讀者提供）

    台電電線桿因老樹壓到電纜受力而被扯斷，橫躺產業道路上。（讀者提供）

    台電電桿被硬生生從根部扯斷，可見當時樹倒下的力道強大。（讀者提供）

    台電電桿被硬生生從根部扯斷，可見當時樹倒下的力道強大。（讀者提供）

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