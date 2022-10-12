陳滄江組促進會 促建金廈大橋

金門縣金廈大橋建設推動促進會召開發起人暨第一次籌備會議，由前縣議員陳滄江（前右四）當選籌備會主任委員。（金廈大橋建設推動促進會籌備會提供）

2022/10/12 22:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門民間推動興建聯結金門、中國廈門之間的「金廈大橋」，已申請成立「金門縣金廈大橋建設推動促進會」（以下簡稱金廈大橋促進會），並於前天舉辦發起人會議及第1次籌備會議，選出9位籌備委員，由前縣議員陳滄江當選籌備會主任委員。陳滄江今天表示，這只是1個開始，建橋的路將會很艱辛、很漫長，但沒有開始起頭，就永遠沒有希望和結果，就像當年的兩岸直航、兩岸小三通，金廈通水有很多當時被認為不可能的事，都一一實現了。

金廈大橋促進會發起人陳滄江說，6月30日向金門縣政府申請籌設，9月22日縣府函復准予設立，10月11日於縣商會召開首次籌備會，選出9位籌備委員為陳滄江、陳松泉、王振利、翁炳信、林茂林、吳增允、黃景麗、洪麗雯、蔡建偉；將依人民團體法公開召募會員，待報縣府核備後，會召開金金廈大橋建設促進會成立大會。

金廈大橋促進會章程草案明定，該會任務：1、推動興建金廈大橋建設，評估金廈中運量捷運系統連結中國以及歐亞大陸交通系統之可能性。2、以建設金廈大橋及中運量捷運系統，改善兩岸關係，繁榮兩岸發展及地方建設。3，結合產官學界及旅外僑界與金門同鄉會，不定期召開公聽會，彙集共識擬具推促興建金廈大橋之說帖，向國會及中央行政部會進行促成行動。

陳滄江說，過去30年來，根據兩岸直航、開放老兵返鄉探親、兩岸小三通，金廈通水的經驗，在當下兩岸嚴峻的政治氛圍，也可能因時空背景不同而改變，現在發起成立「金廈大橋建設促進會」，希望有助緩解兩岸關係，促成金廈共榮發展，有其歷史任務及意義。

陳滄江說，金廈大橋促進會籌備會成立後，除邀請海內外金門鄉親熱心參與，也將廣徵學者專家意見，並延攬海外僑界、旅外金門同鄉會參與，擬具金廈大橋建設說帖，拜會兩岸主管相關單位與國會等團體，彙集各界共識，群策群力積極推促。

陳滄江說，興建金廈大橋是他2016年競選立法委員的政見，相信未來10年、20年或更久，經濟建設將是金門唯一的出路，而這1座金廈大橋是關鍵，今天不推動，將來面對歷史會後悔、遺憾，盼大家能放下意識形態，為金門的未來找出路。

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