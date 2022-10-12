「1票1萬」？ 楊鎮浯陣營提告 金門遠東酒廠董座：要告就去告

楊鎮浯競選辦公室執行長石兆瑉（中）與選辦發言人陳向鑫（右）、國民黨金門縣黨部書記長陳汶強（左），前往金門地檢署按鈴控告林茂林涉嫌在LINE群組發表不實言論。（記者吳正庭攝）

2022/10/12 22:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯競選辦公室今天表示，有鑑於選舉謠言滿天飛，為端正選風，只要有人舉證成案，地檢署將造謠者起訴，選辦提供10萬元，法院一審判定有罪，選辦提供50萬元，透過檢舉獎金遏止歪風，還給金門一個乾淨選舉的空間。競選辦公室控告金門遠東酒廠股份有限公司董事長林茂林涉嫌觸犯誹謗罪、選罷法；林茂林強調，民主國家每個人都有言論自由。

選辦執行長石兆瑉與發言人陳向鑫、國民黨金門縣黨部書記長陳汶強，前往金門地檢署按鈴控告林茂林涉嫌在多數人得以觀覽的LINE群組中，發表「這一屆總預算聽說5到600億，拿1%就有5到6億政治獻金，分配給選民1票1萬，金門總投票才不足5萬票，楊有富爸高手操盤，怎能不當選！賄選賣官疑雲重重，沒有拿到錢的朋友，站出來投福海！」等語，已足以毀損楊鎮浯之名譽，且影響選民對楊鎮浯品德操守及政治形象的判斷，進而損害選民投票行為的正確性，明顯違反刑法誹謗罪與公職人員選舉罷免法之意圖使候選人不當選散布虛構事實罪。

林茂林說，「要告就去告」，為了自身權益，他也會提出誣告之訴。他強調，現在是民主國家，每個人都有言論自由，楊陣營不能捕風捉影就去告他；林茂林說，那已經是很久的事，只是在一些朋友聊天的群組，談一下個人感想；聽到很多訊息作為判斷也是人之常情。

石兆瑉說，楊鎮浯本來不願追究此事，但近來坊間甚至有人刻意散播「楊鎮浯做一任縣長貪污了數10億」的不實謠言，競選辦公室才不得已做出按鈴申告的舉動；且為遏止散播不當謠言的歪風，只要有人舉證成案起訴、一審判有罪，就提供共60萬元的檢舉獎金。

楊鎮浯競選辦公室執行長石兆瑉（中）在金門檢署前表示，為遏止選舉謠言滿天飛，只要有人舉證成案就發檢舉獎金。（記者吳正庭攝）

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