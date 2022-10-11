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    首頁　>　金門縣

    台灣本島絕跡！ 金門打造大鱗梅氏鯿保種基地

    金門縣政府選在「深山林內」的太武山太武池進行「保育類魚種大鱗梅氏鯿野放活動」。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府選在「深山林內」的太武山太武池進行「保育類魚種大鱗梅氏鯿野放活動」。（記者吳正庭攝）

    2022/10/11 21:26

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天在太武山太武池進行「保育類魚種大鱗梅氏鯿野放活動」，由縣長楊鎮浯與農業委員會林務局屏東林區管理處、金門國家公園管理處、金湖鎮代表會等單位代表，共同放流80隻大鱗梅氏鯿及10隻同樣被列為保育類動物的金龜，主要為復育台灣僅存的大鱗梅氏鯿打造保種基地。

    楊鎮浯說，金門地區每逢下半年秋冬是枯水期，2020及2021年更面臨金門50年來最嚴重的乾旱，不僅對農業灌溉造成影響，更使得原生淡水魚類棲息地面臨嚴重威脅。近幾年縣府除增加蓄水空間、導入再生水系統，在農委會林務局經費挹注下，進行水域基礎工程的同時，也進行移地保育、外來魚種、龜類及斑腿樹蛙移除等行動，後續透過營造原始生物棲息環境，待等到環境合適的時候，再將物種送回原始棲地。

    縣府建設處處長李有忠說，選定「太武池」作為保種基地，因該水域為光前溪上遊，自然環境較為穩定，外圍環境干擾程度低，不易受到外來物種的侵襲；進行放流前，已於旱季先將太武池中的外來種魚類及垃圾全數移除；未來若水情穩定，此區域也將自然溢流至下游的龍陵湖等區域，從源頭進行管理，可以透過自然繁衍機制逐步增加族群數量。

    李有忠說，大鱗梅氏鯿（又稱：大鱗細鯿）已列為國家保育類野生動物，過往棲息於台灣地區的淡水水域溪河、湖沼等地，近年的原生淡水魚類調查都已查不到其蹤跡。

    金門追蹤大鱗梅氏鯿9年多的海洋大學海洋生物研究所博士研究生陳光耀說，大鱗梅氏鯿曾被視為消失100年且身世成謎的神祕魚，在過去的魚類圖鑑僅可見到手繪影像；他說，大鱗梅氏鯿是低海拔魚種中，少數具有生態指標作用的淡水魚；台灣本島僅1920年有最後1筆調查記錄，由日本生物學家大島正滿（Oshima）在屏東縣麟洛鄉採集發現，超過100年沒有再發現大鱗梅氏鯿的蹤跡，在台灣本島完全絕跡。陳光耀說，目前在金門除了他持續追蹤、復育，僅知在金門本島的水域中還有少數不穩定的族群。

    金門縣長楊鎮浯（右一）等各單位代表，共同在太武山太武池進行保育類魚種大鱗梅氏鯿野放。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右一）等各單位代表，共同在太武山太武池進行保育類魚種大鱗梅氏鯿野放。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右一）等各單位代表，在太武山太武池進行保育類動物金龜野放。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右一）等各單位代表，在太武山太武池進行保育類動物金龜野放。（記者吳正庭攝）

    海洋大學海洋生物研究所博士研究生陳光耀說，大鱗梅氏鯿曾被視為消失100年且身世成謎的神祕魚，在過去的魚類圖鑑一度僅可見到手繪影像。（記者吳正庭攝）

    海洋大學海洋生物研究所博士研究生陳光耀說，大鱗梅氏鯿曾被視為消失100年且身世成謎的神祕魚，在過去的魚類圖鑑一度僅可見到手繪影像。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（左）表示，縣府盼能將太武池打造為大鱗梅氏鯿保種基地。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（左）表示，縣府盼能將太武池打造為大鱗梅氏鯿保種基地。（記者吳正庭攝）

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