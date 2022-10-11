金門林地火警波及2車1房 濃煙竄天連小金門都看得見

金門林地火警，一輛汽車遭波及全毀。（記者吳正庭攝）

2022/10/11 16:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金寧鄉下后垵村一帶林地，今天中午發生雜草火災，未料風助火勢，一發不可收拾火勢波及2輛汽車及1棟民宅，所幸消防人員很快將火勢撲滅，未造成人員傷亡，財損還在估計中，起火原因由消防局火調科鑑定中。

目擊民眾表示，這起火警來得突然，當時人在屋內只聽到外面「啵、啵」作響，探頭一看，才發現住家後方的林地雜草起火，熊熊火勢，情況緊急，幾名動作迅速的鄰居見狀，紛紛走告「快出來打火」；不久，聽到疑似燒到機車、高粱酒的零星爆炸聲。由於時值中午時間，不少路人已經從直竄天空的黑煙發現「火警」，連數公里外的小金門九宮碼頭，都能看到大批濃煙。

金門縣消防局第1大隊大隊長陳叁奇說，中午11點43分陸續接獲民眾報案，由於風勢強勁，野草燃燒速度很快，不僅延燒2輛汽車，下風處1戶民宅約有100平方公尺也遭到波及；消防局出動轄區各式車輛17輛、40位職消、義消人員前往灌救，火勢在下午1點16分受到控制，初步觀察燃燒面積約在1萬多平方公尺。

陳叁奇表示，天乾物躁，正值東北風強勁的季節，籲請民眾小心火源，也不可隨意燃燒野草，否則有觸法之虞。

金門林地火警，濃煙直竄天際。（記者吳正庭攝）

金門林地火警，風助火勢，消防人員緊急灌救。（記者吳正庭攝）

金門林地火警，風助火勢，波及下風一處民宅。（讀者提供）

金門林地火警，風助火勢，情況緊急，附近居民幫忙調正水線位置。（記者吳正庭攝）

金門林地火警，附近有民宅社區，情況一度危急。（記者吳正庭攝）

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