楊鎮浯控逾越底線怒轟「站出來」 陳福海重申「不抹黑造謠」

爭取連任的金門縣長楊鎮浯，以高分貝隔空向對手陳福海喊話：「不要再躲在網軍背後。」（記者吳正庭攝）

2022/10/10 23:45

〔記者吳正庭／金門報導〕爭取連任的國民黨金門縣長楊鎮浯今天高分貝向對手陳福海喊話，「不要再躲在網軍背後、不要再躲在耳語部隊背後，裝作一副世外高人的樣子」，應站出來接受鄉親的檢驗；陳福海選擇「代打」，僅透過競選辦公室表示：「秉持著『正面選舉、寧靜革新』的信念，不抹黑、不造謠、不製造假訊息。」

網路媒體日前爆料，指楊鎮浯父親、全球董楊童宗親會理長楊肅元向金門酒廠股份實業有限公司代理商黑松公司訂製玻璃瓶「2019全球董楊童第23屆懇親大會」主題紀念酒，過程被質疑「耍特權」、「圖利」；對此，金酒公司早已澄清，強調「金酒公司只有瓷瓶主題酒」，該主題酒被指「低價供應」顯為烏龍，且向代理商訂製主題酒已有許多前例；事隔多日，網路社群對此仍老調續彈、緊咬不放。

楊鎮浯說，金酒公司明明已把事情講得清清楚楚，對手的網軍完全昩於事實，惡意用不實的數字在各大群組，不斷用錯誤的數字誤導；對手就是仗著金門人善良，明明知道是不實的，也不會出來反駁，所以肆無忌憚，用不實的訊息到處造謠；對手為了選舉，不惜將金酒公司的聲譽完全踐踏。

楊鎮浯說，「我跟縣政府完全禁得起考驗」，所以縣府沒有污點可讓對手攻擊，「竟然將文章作到我的父親、1位84歲的長者身上」。楊鎮浯說，從政後，家人都盡量低調，盡量不參與社會事務，以免瓜田李下。他說，「今天為了選舉，將我的家人用莫須有、用抹黑、用不實的資訊，將我的家人這樣子的踐踏」、「我覺得完全超過了這個社會可以容忍的底線」。

楊鎮浯說，已經有將近10個社團向金酒代理商黑松訂製主題酒，不是只有董楊童宗親會才能訂製？他說，1瓶同款型的金門紀念酒市場終端價是380元，而董楊童宗親會主題酒每1瓶的成本是407元，取得成本每1瓶比市價高出27元，請問圖利在哪裡？特權在哪裡？不法在哪裡？

楊鎮浯重申，整個事情已完全逾越選舉攻防應該有的底線，逾越了這個社會可以接受的底線。

楊鎮浯說，敬告所有的對手，「特別是陳福海先生」，不要再躲在1450網軍背後，不要再躲在耳語部隊的背後裝作一副世外高人的樣子，大家一起站出來接受鄉親的檢驗。楊鎮浯說，陳福海過往的判刑入獄，擔任縣長時身邊的機要秘書「金酒酒麴東北試釀」、另1位秘書「4億巨額現金洗錢」等種種事實俱在，陳福海應該向鄉親說明清楚，不該閃躲，更不能在1450的背後抹黑金酒、傷害金門。

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金門縣長參選人楊鎮浯陣營以圖表說明，地區批售與黑松公司客製董楊童懇親酒的價格分析。（楊鎮浯競選辦公室提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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