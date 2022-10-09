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    吳晟現身金門大談《他還年輕》 笑談拍片好像被「監聽」

    詩人吳晟在他的紀錄片《他還年輕》裡，展現「詩人不老，鬥志不滅」的年輕精神。（記者吳正庭攝）

    詩人吳晟在他的紀錄片《他還年輕》裡，展現「詩人不老，鬥志不滅」的年輕精神。（記者吳正庭攝）

    2022/10/09 22:12

    〔記者吳正庭／金門報導〕詩人吳晟擔任傳記主角的紀錄片《他還年輕》今天在金門金獅影城上映，吳晟婉拒原訂法國巴黎的法文詩集新書發表會，專程到金門現身說法；他幽默地說，為了拍這部記錄片，每天一大早工作人員就要他配戴麥克風，攝影機也對著他，讓他覺得好像「被監聽」、「被監控」。他說，這是一部非常如實的紀錄片，和其他有關文學家紀錄片的拍攝手法不同。

    行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志說，這是1部具有深刻社會教育意義的文學紀錄片，9月2日起在全台上映；金門雖未排入院線放送，但行政院以實際行動力挺國片，由金馬聯合服務中心、台灣中文學會、金門睿友文學館及金門縣政府共同促成，在金門放映1場。

    吳晟說，這部紀錄片是目宿媒體公司董事長童子賢的作品，這部片完全沒有劇情，沒有事先預設的立場，完全就是1個真正的近身記錄。他說，從2017年秋天決定要開拍，包括導演林靖傑、整個拍攝團隊進駐到家裡。

    吳晟說，當時每天一大早就背個麥克風，「我講任何的什麼話，要做什麼」、「聲音就開始錄了」，他常和工作人員開玩笑說，「要開始監聽了」；「然後攝影機鏡頭就對著我們」，他笑笑說「這就是監控啊」！這樣的紀錄拍攝方式，和以往紀錄片大概是很不一樣的。

    他說，這部紀錄片從2017年拍攝到2019年結束大概到2020年，剛好家裡捲入了一些「社會的風暴」，紀錄片也是完全不避，還是一樣記錄下來。他說，如果大家在影片中看到一些和他平日形象完全不一樣的畫面、鏡頭，請大家把它忘記，他說，其實他是非常隨和，也很幽默的人，台下會心一笑。

    翁明志說，吳晟所指的社會風波，是指吳晟女兒吳音寧時任台北農產運銷股份有限公司總經理，當時在社會引發一些討論。翁明志說，吳晟可能認為當時個人的表現和平常不太一樣，那只是1段插曲。

    翁明志說，吳晟是總統府資政，也是著名詩人，在彰化農村長大；用文學的方式，反映對土地的不捨吶喊與對農村真摯情感，為此奮鬥數10年。導演林靖傑4年攝製完成，紀錄吳晟長期關心台灣社會與土地生態議題及對台灣本土的貢獻。

    台灣中文學會理事長陳益源說，吳晟的作品《負荷》（又名：甜蜜的負荷）被收錄在國中一年級國文課本，至今仍令人印象深刻。《他還年輕》是台灣中文學會與台灣文學學會連袂向文學界推薦的紀錄片，從片中可以一同見證到這位「國民詩人」吳晟「詩人不老，鬥志不滅」的年輕精神。#

    詩人吳晟（前排中）現身金門《他還年輕》放映場，開心與包括行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（前排左二）、參議范燕燕（前排左一）等與會者合影。（記者吳正庭攝）

    詩人吳晟（前排中）現身金門《他還年輕》放映場，開心與包括行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（前排左二）、參議范燕燕（前排左一）等與會者合影。（記者吳正庭攝）

    詩人吳晟現身金門《他還年輕》放映場，笑談當年拍片好像被「監聽」。（記者吳正庭攝）

    詩人吳晟現身金門《他還年輕》放映場，笑談當年拍片好像被「監聽」。（記者吳正庭攝）

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