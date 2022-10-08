黃振良、陳為仕 獲頒金門文化獎

縣長楊鎮浯（左四）頒發第7屆金門文化獎證書給得主黃振良（右五），黃振良家人一起上台分享榮耀。（記者吳正庭攝）

2022/10/08 22:53

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉行第7屆金門文化獎頒獎典禮，縣長楊鎮浯將象徵金門文化界最高榮譽的獎項頒給黃振良、陳為仕。楊鎮浯說，感謝地區所有文化人的付出與傳承，得以讓文風鼎盛、有「海濱鄒魯」美譽的金門，能更名符其實。

楊鎮浯說，每次出席文化獎頒獎都充滿感動，看到這麼多文化工作者一代一代、延綿不絕、繼往開來，文化成就碩果纍纍，這是金門文化的驕傲，更是滿滿感動的所在；他說，「世界金門，無限可能」，如何讓世界聚焦於小小的金門，要倚賴豐富的文化及1300年歷史軌跡為經緯與世界接軌，讓金門可以成為「獨1無2的金門」。

楊鎮浯說，歷屆文化獎得主幾乎一半來自金沙鎮，見證金沙鎮是5鄉鎮中文化底蘊最強的1個鄉鎮。

縣文化局指出，黃振良，金門縣金沙鎮西園村人，74歲。國小教師退休後成立金門縣采風文化發展協會，擔任1、2屆理事長；長期從事金門地方文史、閩南文化及鄉土語言調查研究工作。現任金門縣文化資產審議委員、中國河洛文化研究會理事，長期擔任金門觀光解說員培訓，參與閩台兩地各種文化研究會，積極推展金門文化。著作有《金門古式農具探尋》、《金門民生器物》、《浯州鹽場七百年》、《閩南民系與文化》、《金門古蹟導覽》、《金門戰地文化實錄》等25本。

陳為仕，金門人，90歲。曾任金沙鎮民代表會第2、4屆鎮民代表、麗英歌劇團團長、復興鑼鼓隊創立人、歌仔戲&鑼鼓隊薪傳講師、陳為仕民俗樓籌建人。自創10餘首歌仔戲詞曲及鑼鼓隊曲調，長期為歌仔戲團與鑼鼓隊投注心血，傳承技藝在島鄉，足跡踏遍各聚落與學區，從事文化藝術活動及教學，對金門及家鄉何厝有傑出貢獻；一心闡揚民俗文化，一生致力技藝傳承。

縣文化局表示，第7屆文化獎有5位候選人，邀請國立金門大學校長陳建民、文化部文化資源司司長洪世芳、國立成功大學教授陳益源、金門美術學會理事長吳鼎仁、金門睿友文學館館長陳長慶、第3屆文化獎得主李清海等學者專家組成甄選小組，根據5位候選人的學經歷、專業、傳承及對地區文化貢獻等面向，評審結果由陳為仕、黃振良2人高票獲選。

縣文化局表示，「金門文化獎」以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章及證書，每人頒發獎金新台幣10萬元，並贈送收錄每位得主紀錄片的如意隨身碟。

縣長楊鎮浯（左三）頒發第7屆金門文化獎證書給得主陳為仕（右五），陳為仕良家人一起上台分享榮耀。（記者吳正庭攝）

象徵金門文化界最高榮譽的第7屆金門文化獎頒獎典禮，邀請歷屆得主歸同慶。（記者吳正庭攝）

高齡九十歲的陳為仕戴起醒目的國旗口罩，更顯神采奕奕，在文化獎頒獎典禮上特別耀眼。（記者吳正庭攝）

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