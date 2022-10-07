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    首頁　>　金門縣

    金門大橋通車鄉親將有相關贈酒？ 縣府：假消息

    還未公開上市的「金門大橋通車紀念酒」，目前還在灌裝中。（記者吳正庭攝）

    還未公開上市的「金門大橋通車紀念酒」，目前還在灌裝中。（記者吳正庭攝）

    2022/10/07 22:22

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門大橋通車在即，地區網路社群出現「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」等訊息，金門縣政府今天證實，該訊息為「假消息」，縣府惟恐有心人士刻意操作，已依舉報假消息方式，請縣警察局依法追查來源。

    縣府發言人吳伯揚說，近日有「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」的假訊息在手機群組及網路社群轉傳，還有聲稱「戶籍在金門的鄉親有福了」，指「金門大橋通車紀念酒已灌裝完畢」、「15前後就會發」、「贈送品」等似是而非的假訊息，經過查證，均為假消息。

    吳伯揚說，縣府為慶祝金門大橋即將通車，確實有規畫幾項酒品方案，包括配合金門酒廠實業股份有限公司金門高粱酒相關酒品產製，計畫推出致贈如總統、院長等建橋有功人員及重要貴賓贈酒；還有金門縣陶瓷廠推出限量6000瓶的大橋主題紀念酒，預計10月中旬會在陶瓷廠門市受理訂購；另外，金酒公司針對銷售通路為金門酒類盤商（俗稱菸酒牌商）批售及金酒公司直營門市規劃的大橋紀念酒品，也將於通車前1周公告配售，數量暫訂10萬盒。金酒公司也表示，金門大橋通車紀念酒還在灌裝中，網路轉傳的贈酒訊息並非事實，提醒鄉親注意。

    吳伯揚說，縣府籲請有心人士勿藉「假消息」傷害金酒公司及操弄純樸的金門鄉親，縣府已請警方追查，以杜惡行。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    金門縣政府澄清，有關近日在手機群組轉傳的「鄉親贈酒」訊息是假消息。（金門縣政府提供）

    金門縣政府澄清，有關近日在手機群組轉傳的「鄉親贈酒」訊息是假消息。（金門縣政府提供）

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