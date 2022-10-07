金門縣長、民代參選人縣府陳抗 要求改善動物屍體焚化流程

金門縣長參選人朱紀瑋（中）、金湖鎮民代表參選人劉時榮（右）連袂前往縣府陳情抗議，高分貝要求縣府妥善處理動物屍體焚化流程。（記者吳正庭攝）

2022/10/07 21:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長參選人朱紀瑋、金湖鎮民代表參選人劉時榮今天連袂前往縣府陳情抗議，高分貝質疑金門縣動植物防疫所未依規定處理動物屍體焚化作業；縣府建設處長李有忠代為收下陳情書，強調由於部分動物疾病具有人畜共通傳染的特性，因此對焚燒地區進行管制，防疫所也已向農委會申請補助，規畫建置新的焚化設備，讓地區畜牧產業維持安全生產環境。

朱紀瑋、劉時榮在縣府拉起白布條，高聲指責縣府未能妥善處理動物屍體焚化，以致臭味散播，影響百姓健康，並要求注意焚燒的動物屍體是否帶有傳染病，也應予以查證。朱、劉認為縣長楊鎮浯不適任，高喊「縣長下台」。

李有忠表示，地區仍為口蹄疫施打疫苗非疫區、應施打牛結節疹疫苗區及外來海漂動物屍體高風險區；縣防疫所為阻絕動物疫病傳播，要求動物所有人或管理人，於其動物因罹患或疑患動物傳染病而死亡時，應立即向防疫所通報並焚化，以降低疫病風險、減少任意掩埋或拋棄產生污染。

李有忠說，若動物屍體體積過大，無法進入防疫所焚化爐，且有疫病傳播風險時，依空氣污染防制法規定，申請進行緊急露天燃燒等防疫措施；防疫所委外採用自國外進口的「燃燒櫃」處理，以大幅減少空汙問題，也加速屍體焚化，阻絕疫病傳播，如果預報空氣品質不良（AQI>100）時，則暫緩作業，以減少對空氣品質的影響。

李有忠說，針對朱、劉兩人的反映，防疫所均已依規定進行人員管制，，並針對防疫而實施的燒燬、掩埋、消毒及他必要處置措施行為，若有產生不當氣味及可能對環境造成影響，也將逐步調整改善。

金門縣長參選人朱紀瑋（右二）、金湖鎮民代表參選人劉時榮（右一）前往縣府陳情，縣府建設處長李有忠（左一）、環保局長楊建立（左二）出面說明。（記者吳正庭攝）

金門金湖鎮民代表參選人劉時榮（左）前往縣府陳情，由縣府建設處長李有忠（右）代表接受陳情書。（記者吳正庭攝）

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