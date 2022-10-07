網媒「踢爆」圖利 金酒公司：竹篙逗菜刀烏龍爆料

金酒公司副總陳啟展說，類似「2019全球董楊童懇親大會紀念酒」的主題酒，已有好幾例是循經銷商模式處理。（記者吳正庭攝）

2022/10/07 19:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司說，有關網路媒體今早「踢爆」金酒公司傳出違規疑似圖利爭議事件，經過查證，報導純屬「烏龍爆料」，籲請網路媒體善盡查證，勿以片面訊息曲解。

金酒公司指出，網媒以「員工爆料」方式指稱，金酒公司前董事長李增財2019年底，涉嫌違反內部規定協助現任金門縣長楊鎮浯的父親、全球董楊童氏宗親總會理事長楊肅元，以迂迴方式透過金酒總代理黑松公司幫宗親會下訂1200瓶0.6公升的58度「2019董楊童懇親大會紀念酒」，價格低於內部表訂價格4成；外瓶選用經典金門紀念酒玻璃瓶版。

金酒公司副總陳啟展說，依據相關辦法，金酒公司受理訂製主題酒以「瓷瓶」為原則，當時董楊童宗親會要訂製的主題酒是「玻璃瓶」裝；宗親會轉向金酒的經銷商接洽，至於經銷商與該宗親會洽談的合作方式、價格，與金酒公司無關。

陳啟展說，不只全球董楊童宗親會的「2019全球董楊童懇親大會紀念酒」如此，其他如「2022全國商業總會紀念酒」、 「大甲媽萬福金安金門高粱酒」、「花蓮勝安宮70週年紀念金箔酒」、「38度白金酒平安祈福紀念版」等主題紀念酒，都是循金酒經銷商洽談的模式辦理，何來的圖利行為？

被指「協助」、「迂迴」辦理的金酒公司前董事長李增財說，「迂廻？有什麼好迂迴的」，金酒以灌裝瓷瓶主題酒為主，就只能請董楊童宗親會找經銷商洽談。而疑被指為「耍特權」的楊肅元透過友人表示，將對不當言論者保留法律追訴權。

陳啟展說，金酒公司在這批主題酒的獲利率，甚至還略高於和該主題酒同款的金門紀念酒；網媒報導內容的「低價供應」情事，顯為烏龍一場。

陳啟展說，盼網路媒體善盡查證，不要以片面訊息進行曲解，否則「竹篙逗菜刀（胡亂拼湊）」的報導，不僅有損金酒公司聲譽，也傷害金門鄉親的共同資產。

選舉將屆，縣營金酒公司產品又被懷疑遭有心人士作為抄作話題。（記者吳正庭攝）

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