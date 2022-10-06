金門下莊、青岐社區 摘金卓越社區績效組優等獎

金門縣副縣長李增財（中）由金湖鎮長陳文顧（左二）、烈嶼鄉長洪若珊（右二）陪同，代表頒贈獎勵金給下莊社區理事長薛逸璞（左三）、青岐社區理事長洪長享（右三）。（金門縣政府提供）

2022/10/06 21:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區參加「衛福部111年度社區發展工作金卓越社區選拔」，勇奪金門社區參與中央評鑑最佳成績，破天荒的雙雙摘下全國只有10個名額的績效組優等獎，各獲獎勵金15萬元。副縣長李增財今天在縣務會議中公開表揚。

李增財說，這項選拔是經過工作小組抵金實地考評後，近日揭曉結果；全國那麼多社區，有的縣市連1個優等獎都沒有，金門這2社區雙雙拿下象徵最高榮譽的優等獎，已創下金門縣歷年社區參與中央評鑑史上最佳成績，非常不簡單。

他說，期待2社區發展協會分享喜悅及推動成果，讓金門其他社區共同學習觀摩成長、追求共好，共創宜居幸福社區。

縣府社會處長董燊說，各社區辦理創新服務及善用社會資源，有各項活動及課程服務老中青，讓活動中心幾乎成為居民的第2個家；透過臉書等群組的分享，讓在外年輕人看得到長輩的安居快樂生活，也得到很多反饋及贊助，有人捐錢、捐貨車。

董燊說，有部分社區無法持續落實推動社區發展的宗旨，但下莊、青岐這2個社區，從地方、縣級連年得獎，連造訪的評鑑委員都很驚豔，2社區運用各種民間資源結合各機關辦活動，其中下莊社區還作資源盤點及調查，2社區都將聯合國永續發展目標納入，更獲得委員高度肯定。

縣府表示，金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區，2019年獲縣府評鑑績優社區，並代表參加角逐全國績優社區選拔，近年來推動關懷據點共餐、長照巷弄站、家庭防暴防制等社會福利服務，並在樂齡、環保、防災、衛生、綠美化等各方面成效卓著；2社區靜候衛福部通知，預計在12月月底以前到台灣本島參加全國表揚。

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