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    1枚郵票1分情！金門莒光樓70周年特展 老兵當年暖舉曝光

    金門文管所所長郭怡汝（左一）、老兵潘木生（左二）一起推薦用近千枚莒光樓郵票拼出來的「莒光樓」。（記者吳正庭攝）

    金門文管所所長郭怡汝（左一）、老兵潘木生（左二）一起推薦用近千枚莒光樓郵票拼出來的「莒光樓」。（記者吳正庭攝）

    2022/10/05 22:50

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門地標「莒光樓」曾經4度成為中華郵政郵票主角，內部空間整理後，10月1日起舉辦啟建70周年特展，負責規畫的金門縣文化園區管理所從潘姓老兵手中購得3000枚莒光樓郵票，部分拼成莒光樓圖樣展出，也間接讓郵票背後潘姓老兵當年感人暖舉曝光。

    「莒光樓」金門縣政府2月封館內部修整，過去老舊掛圖不再，呈現明亮簡潔風格；為展現莒光樓建築藝術及歷史價值，以文物及互動媒體等方式，介紹莒光樓大事記、建築風格、歷史價值與精神象徵。

    文管所規畫陳展過程，自75歲退伍老兵潘木生手上購得3000張莒光樓郵票，當他在莒光樓2樓端詳那幅拼湊而成的莒光樓圖案，接受媒體訪問時，僅輕描淡寫地說，年輕時嚮往金門戰地史蹟，收集不少與金門相關的蒐藏品，包括有莒光樓圖案的郵票，明信片。

    根據助展單位及友人接觸潘姓老兵閒聊，「阿伯」最早是為了興趣，後來為能幫助那些生活過的不好的袍澤弟兄，也知道大家愛面子，乾脆就用蒐集郵票的理由，花錢向同袍買郵票。過程中，常有生活困苦的民眾拿著還黏在信封上的郵票，向「阿伯」販售，不管是蓋過郵戳、面額幾毛錢的郵票，他也是用高於面額的價格買過來；當年莒光樓郵票出得多，「阿伯」也收得多，後來政府開放老兵赴中國探親，許多老兵為了風光返鄉，老物件賣得更多；友人透露，「阿伯」最多曾擁有1萬多張的莒光樓郵票，勳章、紙鈔、證書都收。

    潘木生另外捐贈500枚莒光樓郵票，還有莒光樓圖樣的愛國獎券、莒光樓賀節及抽獎明信片，一併在莒光樓展出。

    潘木生友人說，那個年代，大家生活都過得不好，潘木生擁有的不是郵票，而是一分大家同在一條船、同舟共濟的歸屬感；就像潘木生曾說過：「一枚郵票承載著一分情感。」

    莒光樓70周年，這面莒光樓郵票圖案背後蘊藏著大時代往事的縮影，正如象徵金門戰地精神的地標莒光樓，已不只是金門的名片，更是國家發展歷程一段不可磨滅的印記；進場遊客可以在莒光樓2樓，找到這面「郵票牆」。

    金門戰地精神地標「莒光樓」。（記者吳正庭攝）

    金門戰地精神地標「莒光樓」。（記者吳正庭攝）

    金門文管所所長郭怡汝（右）、老兵潘木生（左）拿的是有莒光樓郵票的首日封。（記者吳正庭攝）

    金門文管所所長郭怡汝（右）、老兵潘木生（左）拿的是有莒光樓郵票的首日封。（記者吳正庭攝）

    有莒光樓圖案的愛國獎券。（記者吳正庭攝）

    有莒光樓圖案的愛國獎券。（記者吳正庭攝）

    有莒光樓圖案的馬克杯文創。（記者吳正庭攝）

    有莒光樓圖案的馬克杯文創。（記者吳正庭攝）

    有莒光樓郵票的明信片。（記者吳正庭攝）

    有莒光樓郵票的明信片。（記者吳正庭攝）

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