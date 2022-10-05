全台唯二「柯華葳數位愛的書庫」 金門啟用

台灣閱讀文化基金會代替出資企業贈送金門金鼎、西口國小共六十台平板。（記者吳正庭攝）

2022/10/05 23:01

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人台灣閱讀文化基金會今天為金門金鼎、西口國小舉行「柯華葳數位愛的書庫」聯合揭牌啟用典禮，也為教育部國家教育研究院前院長柯華葳推動金門數位閱讀教育的未竟行程，圓滿走完最後一哩路。

台灣閱讀文化基金會前特聘顧問柯華葳，2020年9月4日準備前往金門，參加隔日有關數位教育的教師研習會，臨出門前突然昏倒，一直到過世前都沒有離開醫院。

台灣閱讀文化基金會顧問林玫伶說，柯華葳曾是台灣區PIRLS（促進國際閱讀素養研究）計畫主持人，在台灣參與閱讀教育的人，沒有人不知道這號人物，她的驟逝令人感傷；基金會得知柯華葳心心念念掛記著金門，決定重啟柯華葳未完成的行程，繼續推動金門金鼎國小、西口國小成立全台第38座、第39座數位愛的書庫，這也是該基金會在全台唯一、唯二的「柯華葳數位愛的書庫」，別具意義。「真希望她在天之靈能看見這進步的一切」林玫伶說。

林玫伶說，台灣閱讀文化基金會37年前就成立紙本愛的書庫，目前全台有355座，金鼎國小也有紙本愛的書庫；閱讀教育是要穩住紙本閱讀，享受數位閱讀的便利，讓新世代孩子依照學習任務，在紙本和數位間自由調節，成為1個全方位自學者，這是基金會重要使命；更期待所有參與學生多運用好用、免費的數位「讀寫網」，培養實力，就像柯華葳常說的「叫人不小看你年輕」。

縣府指出，台灣閱讀文化基金會接受社會捐款，2005年推動「愛的書庫」，將紙本共讀書籍送到台灣各地校園及社區，金門過去是由金鼎國小擔任管理單位，負責推廣及運作。基金會2015年將紙本延伸至數位，於各縣市辦理「數位愛的書庫」據點。

台灣閱讀文化基金會提供平板電腦60台及充電箱6箱給設立數位愛的書庫的金鼎國小、西口國小，今天由縣府參議陳金增、教育處長黃雅芬、金鼎國小校長曾秀玲、西口國小校長劉界宏與該基金會顧問林玫伶、副執行長李曉雯等人共同主持聯合揭牌啟用儀式。

主辦單位指出，捐助單位有財團法人林堉璘宏泰教育基金會、信錦企業股份有限公司董事長陳秋郎、達雅企業股份有限公司董事長廖祿堙、通虔投資股份有限公司董事長廖耕彬、旭暉應用材料股份有限公司董事長趙勤孝、勤眾興業股份有限公司。

台灣閱讀文化基金會為設立數位愛的書庫的金鼎國小、西口國小舉行聯合啟用典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣政府參議陳金增（左）代表贈送感謝狀，由台灣閱讀文化基金會顧問林玫伶（右）代表接受。（記者吳正庭攝）

台灣閱讀文化基金會顧問林玫伶說，期待大家多運用好用、免費的數位「讀寫網」，培養數位閱讀實力。（記者吳正庭攝）

金鼎國小開放同學利用平板展示自我學習的能力。（記者吳正庭攝）

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